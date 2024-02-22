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Законодательство РК

Минюст обратился к казахстанцам из-за участившихся случаев мошенничества

Минюст обратился к казахстанцам из-за участившихся случаев мошенничества Фото: freepik
Официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали на брифинге 22 февраля 2024 года заявил, что в последнее время участились случаи мошенничества, одним из видов которого являются лже-сотрудники органов юстиции, сообщает Zakon.kz.

По его словам, мошенники представляются государственными или частными судебными исполнителями, требуют от граждан погасить задолженность, в противном случае сообщают о блокировке счетов, имущества.

"Если вам поступил подозрительный звонок или сообщение, рекомендуем самостоятельно проверить информацию на официальных сайтах Министерства юстиции, республиканской и региональной палаты частных судебных исполнителей, а при необходимости позвонить в банк".Талгат Уали

Он уточнил, что для проверки сведений о наличии исполнительного производства нужно в поисковике интернет-браузера написать Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства (АИС ОИП). Затем надо выбрать вкладку "Реестр должников и запретов" и ввести только свой ИИН. Аналогичный поиск можно осуществить через приложение "АИС ОИП".

"Если вы являетесь должником, там выйдет информация по вашей задолженности, имя судебного исполнителя и его телефон. Если вы не являетесь должником, то оранжевым цветом выйдет надпись "По запросу ничего не найдено". Это означает, что никто не мог и не сможет наложить арест на ваши счета и имущество".Талгат Уали

Официальный представитель Минюста призвал казахстанцев доверять только официальным источникам, не передавать личные данные неизвестным лицам.

"Для дополнительной информации обращайтесь по телефонам: 119 или 8 (7172) 58-00-58", – добавил Талгат Уали.

15 февраля 2024 года сообщалось, что в Казахстане набирает обороты новый вид мошенничества, который связан с фейковыми брокерами.

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МЮ РК Уали Талгат Казахстан Остерегайтесь мошенников
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