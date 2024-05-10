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Законодательство РК

В Минюсте высказались о трансляции судебных процессов в соцсетях

Суд, трансляция, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 14:12 Фото: Zakon.kz
Официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали на брифинге 10 мая рассказал, продолжится ли практика трансляции в соцсетях открытых судебных процессов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, решение о трансляции судебных процессов принимают судебные органы, в том числе Верховный суд.

"Также в этом случае учитываются интересы сторон. То есть, если стороны дают разрешение, то только в этом случае судья имеет право дать прямую трансляцию, либо запустить СМИ", – озвучил Талгат Уали.

Он отметил, что эта практика широко применяется за рубежом.

"Как видите, в Казахстане тоже в последнее время (применяется. – Прим. авт.). ДТП с автобусом в Алматы и дело Бишимбаева транслируются на интернет-ресурсах. Данная практика, я считаю, правильная, если стороны процесса не против, чтобы донести всю информацию до населения", – дополнил он.

13 марта стало известно, что в Казахстане рассматривают возможность перехода на новую модель работы суда присяжных.

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