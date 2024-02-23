Необычные траты: свыше 70 млрд тенге потратили казахстанцы на носки в декабре 2023 года

Объемы продаж носков, чулок и колготок на внутреннем рынке Казахстана за декабрь 2023 года достигли 72 миллиарда тенге, что на 14% превышает суммарные показатели за предыдущие 11 месяцев года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал Первого кредитного бюро Datahub со ссылкой на Бюро национальной статистики, этот показатель в годовом сравнении увеличился на 18 раз.

"Почти вся продукция поступает из-за рубежа, т.е. как раз в импорте и случился резкий всплеск. В долларах объемы ввоза чулочно-носочных изделий за месяц составили $157 млн – в 20 раз больше, чем в декабре 2022-го. Может, были закуплены какие-то особо роскошные детали гардероба? Похоже, нет", – говорится в сообщении.

Почти весь объем трат приходится на хлопчатобумажные чулочно-носочные изделия из Китая, средняя стоимость которых составляет 7,4 доллара за пару. Этот показатель значительно выше, чем в предшествующие периоды, в частности, в сравнении с январем-ноябрем 2023 года, когда средняя стоимость китайских носков не превышала 20 центов.

Ранее стало известно, на какие продукты казахстанцы тратят больше всего денег. В Бюро национальной статистики сообщили, что жители Казахстана стали потреблять больше мясных и молочных продуктов. При этом основная доля расходов казахстанцев на продукты питания приходится именно на мясо.







