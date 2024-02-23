Забастовка в Мангистау: что о ней думают в обществе?

24 февраля 2024 года – это крайний срок, когда бастующие работники нефтесервисной компании West Oil Software должны вернуться на свои рабочие места, сообщает Zakon.kz.

Именно такой срок еще 21-го числа установил работодатель – в противном случае забастовщиков ждет увольнение, а их места займут безработные жители Каракиянского района Мангистауской области.

На первый взгляд это может показаться жестким ультиматумом к участникам забастовки, которая длится в регионе уже 74 дня – с 11 декабря прошлого года. Но на поверку ситуация принимает иной вид. И сам работодатель, и представители акимата с нацкомпанией "КазМунайГаз" более чем два месяца пытались вести переговоры с организаторами акции, но в ответ были проигнорированы.

Выдвинутые участниками забастовки требования по переводу их в систему КМГ из-за "низких" доходов подтверждения не нашли – средние зарплаты в West Oil Software уже составляют более 700 тыс. тенге. Впрочем, требование обновить технику уже исполняется, поскольку проблема была признана.

В итоге забастовка зашла в тупик и фактически стала бессмысленной – сами участники на переговоры не идут и, более того, даже занимались шантажом, угрожая в случае невыполнения их требований перекрыть дороги и привлекали к этому женщин и пожилых родственников.

Тема этой забастовки бурно обсуждалась в СМИ и социальных сетях. Кто-то публиковал материалы с полной поддержкой бастующих, но эксперты и местные жители отнеслись к происходящему как минимум со скепсисом, а чаще и с призывами все прекратить и вернуться к высокооплачиваемой работе.

"Отрасль должна работать дальше"

В целом, обобщить мнения специалистов по этой теме можно следующим образом: на работу с такими зарплатами сложно жаловаться, желающих занять рабочие места много, а один из немногих результатов забастовки – это убытки для компании и всей нефтеотрасли Мангистау.

Так, политолог и журналист Нургелды Усбанов обращает внимание, что уже вышли решения судов о незаконности всей забастовки. Более того, компания из-за продолжающейся более 70 дней акции теряет деньги, и сейчас ущерб уже превысил 900 млн тенге. Однако компания West Oil Software, несмотря на это, пыталась наладить диалог с бастующими работниками – и 94 из них уже вернулись на работу и продолжают исполнять свои обязанности.

Журналист Сырым Иткулов в свою очередь также считает, что один из главных негативных итогов забастовки – это убытки West Oil Software, а также неисполнение контрактов на месторождении Жетыбай.

Следовательно, страдает от акции и вся отрасль добычи нефти в регионе. А именно она – один из основных драйверов экономики Мангистауской области. Более того, под угрозой оказались и рабочие места тех работников компании, которые "честно трудятся и не участвуют в забастовке".

Иткулов напоминает, что уже 2,5 месяца работодатель призывает бастующих вернуться к работе. Но теперь оно приняло решение уволить тех, кто этого не сделает до 24 февраля. На их места наберут людей, стоящих в очереди на трудоустройство в Каракиянском и других районах Мангистауской области.

"Считаю, что абсолютно справедливо. Отрасль должна работать дальше, тем более что желающих на такие условия уже образовалась целая очередь", – пишет журналист.

А что думают в самом Мангистау?

Нельзя не учитывать и мнение тех, кто непосредственно живет и работает в Мангистауской области, а значит, и более знаком с местной спецификой трудовых отношений. Так, руководитель общественного объединения "Центр гражданских инициатив "Мангистау" Кенжегали Суйеуов напомнил, что в регионе уже более 20 тысяч человек стоят в очереди на трудоустройство в нефтегазовой сектор.

Более того, обращает внимание он, трудовые споры должны решаться сугубо в рамках закона. Так, при наличии недовольства работники могли написать заявления в трудовую инспекцию и прокуратуру или пойти в суд. Но вместо этого они просто требуют перевода в структуры КМГ.

Кенжегали Суйеуов обратился к бастующим, напомнив о большом числе безработных людей, которые мечтают занять их рабочие места.

"Поэтому, пока трудовой спор не обострился, нужно продолжать работать. А то останетесь без работы", – считает общественник.

Депутат Мангистауского областного маслихата Аллаберген Конарбаев напомнил, что 94 сотрудника компании смогли вернуться к работе без каких-либо проблем. И это говорит о том, что работодатель не принимал мер в отношении этих сотрудников, а, наоборот, предоставил им возможность продолжить зарабатывать. Не будет никаких мер, считает депутат, и к тем, кто решит вернуться на работу 24 февраля. Главное – начать трудиться и помочь компании исполнять свои обязательства перед заказчиками.

А Куанышбай Озгамбаев, работающий советником в компании "Альянс Ойл Сервис", подчеркивает важность культурного разрешения конфликта в рамках закона и призывает все стороны, в первую очередь бастующих работников, рационально подходить к ситуации, чтобы избежать негативных последствий для общественного порядка. Он напоминает, что государство не может вмешиваться в работу частного бизнеса, поэтому трудовые споры нужно решать сугубо в законодательном ключе.

Интересно мнение представительницы республиканской общественной организации "Қазақ аналары – дәстүрге жол" Манет Шыракбай. Она призвала работников прекратить забастовку и подумать о своих семьях, которые зависят от трудовых доходов.

По ее мнению, все вопросы, включая и трудовые, должны решаться в рамках закона. И она вновь напомнила, что много людей сидят без работы и согласны трудиться, чтобы прокормить своих родных и близких. Манет Шыракбай подчеркивает, что требований, если они законны, нужно добиваться, не прекращая работы и пытаясь искать компромиссы.

В любом случае, теперь ситуация разрешится 24 февраля. Те работники, которые решат следовать закону и вернутся на свои места, могут сделать это без каких-либо последствий для трудоустройства. А те, кто решит стоять на своем, очевидно, увидят лишь одну картину – как другие мангистауцы будут занимать их рабочие места и получать высокие доходы для себя и своих семей.