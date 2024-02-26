Забастовка в Жетыбае: представитель КМГ прокомментировал ситуацию

Уже третий месяц продолжается забастовка работников нефтесервисной компании "West Oil Software", которая работает на месторождении Жетыбай в Мангистауской области.

Текущую ситуацию и требования бастующих прокомментировал представитель нацкомпании "КазМунайГаз" – директор департамента нефтесервиса и проектов утилизации углеводородного сырья Жасулан Балуанов, интервью с которым опубликовано на YouTube-канале Abay Live.

В первую очередь Балуанов прокомментировал финансовые условия работников "West Oil Software". Он напомнил, что еще в 2018 году 517 человек были переведены в рамках программы "5/50" из дочерней структуры КМГ – "Ойл Транспорт Корпорейшэн" – в частный сектор. При этом каждому из были выплачены компенсации в размере свыше 10 миллионов тенге.

"Таких условий не предлагают нигде в мире", – подчеркнул Жасулан Балуанов.

И даже после выплаты компенсаций и перевода в частный сектор за судьбой и соблюдением прав бывших сотрудников внимательно наблюдали. Дело в том, что "КазМунайГаз" проводит отбор компаний-подрядчиков и следит за тем, как они исполняют свои обязательства перед работниками – вовремя ли платят зарплату, хорошие ли у них условия труда. В периметре наблюдения, которым занимается отдельное подразделение КМГ, находится и "West Oil Software".

"В составе "КазМунайГаз" есть 13 крупных компаний, по заказу которых работают 180 частных организаций. К ним предъявляют требования по выплате зарплаты и социальным обязательствам на момент объявления тендера. Действующие компании выполняют все наши обязательства. Есть сервисный центр, который отдельно занимается этим вопросом. Они следят, чтобы каждый подрядчик правильно выполнял требования по зарплате и социальному пакету перед своими работниками", – сказал Балуанов.

По словам спикера, с момента трудоустройства в этой компании зарплаты выросли в 2,5-3 раза, и только в 2022 году было повышение на 30-70%. Благодаря этому средний доход работника "West Oil Software" сейчас достигает 735 тысяч тенге – это даже на 20-30% больше, чем в других сервисных компаниях региона.

Помимо этого, есть и социальный пакет – на все государственные праздники выплачивается премия в размере 50 МРП, также есть отпускные в 125 МРП и "13-я зарплата". В этом плане соцпакет работников в частной компании мало отличается от того, что есть у работников структур "КазМунайГаза".

Также Жасулан Балуанов рассказал, что у "West Oil Software" долгосрочные контракты с "Мангистаумунайгаз" – уже сейчас предусмотрены договоренности о заказе услуг вплоть до 2027 года. Это говорит о перспективах компании, а значит о будущей занятости работникам беспокоиться не стоит.

Что касается включения сотрудников частной компании в состав "КазМунайГаза", то спикер заявил об отсутствии для этого законных оснований. По его словам, "это может создать опасный прецедент".

"Еще раз хочу отметить, что КМГ не планирует покупать новую дочернюю организацию или увеличивать штатную численность. (...) В подрядных компаниях работают около 17 тысяч человек, и если их массово перевести в "КазМунайГаз", то это приведет к дополнительным убыткам в 90 миллиардов тенге в год", – говорит Жасулан Балуанов.

Отдельно представитель КМГ остановился на обновлении парка техники. С этим требованием согласились, и теперь начинается постепенное обновление транспорта. Уже в 2023 году было закуплено 17 единиц техники, а в 2024-м будет обновлено еще не менее 70 единиц – об этом нацкомпания сообщала ранее.

При этом Жасулан Балуанов подчеркнул, что ни государство, ни сторонние компании не имеют права вмешиваться в трудовые конфликты частной организации. Однако забастовка уже нанесла большой ущерб не только "West Oil Software", но и заказчику в лице "Мангистаумунайгаза" – это более 1,32 млрд тенге за неполные три месяца. Иначе говоря, страдает не только отдельная компания, но и стратегическая для страны отрасль.

К слову, отметил Балуанов, тем бастующим, которые вернулись к работе, – а их уже почти сотня – работодатель выплатил "13-ю зарплату", и сейчас они нормально продолжают работать без всяких санкций.