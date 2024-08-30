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Участковому инспектору подарили квартиру в Семее

Ключи от новых квартир, ключи от новой квартиры, новая квартира, жильцы новых квартир, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 08:38 Фото: Zakon.kz
29 августа инспектор Ауэзовского отделения полиции Бауржан Артыкпаев стал обладателем двухкомнатной квартиры, сообщает Zakon.kz.

Вручение подарка прошло в рамках гарнизонного развода комплексных сил полиции по случаю Дня Конституции. Об этом сообщает Управление полиции города Семей на своей странице в Instagram.

Известно, что Бауржан Артыкпаев работает участковым инспектором уже 22 года. В органах внутренних дел с 2002 года, а на должности УИП – с 2004 года. На обслуживаемом участке он обеспечивает охрану общественного порядка с 2011 года.

Ранее мы сообщали, что обладателями нового жилья в городе Семей стали 237 семей.

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