Участковому инспектору подарили квартиру в Семее

29 августа инспектор Ауэзовского отделения полиции Бауржан Артыкпаев стал обладателем двухкомнатной квартиры, сообщает Zakon.kz.

Вручение подарка прошло в рамках гарнизонного развода комплексных сил полиции по случаю Дня Конституции. Об этом сообщает Управление полиции города Семей на своей странице в Instagram.

Известно, что Бауржан Артыкпаев работает участковым инспектором уже 22 года. В органах внутренних дел с 2002 года, а на должности УИП – с 2004 года. На обслуживаемом участке он обеспечивает охрану общественного порядка с 2011 года.

Ранее мы сообщали, что обладателями нового жилья в городе Семей стали 237 семей.