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Мужчина поджег себя у акимата в Мангистау

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 17:41 Фото: primeminister.kz
5 декабря около здания акимата Мангистауской области мужчина совершил самоподжог, сообщает Zakon.kz.

По информации администрации региона, мужчина пришел с требованием, чтобы его принял аким региона. Добиться этой встречи ему не удалось, пишет lada.kz.

"Сотрудники акимата разъяснили гражданину, что сегодня прием граждан по личным вопросам акимом области не проводится, попросив его прийти в утвержденный по графику день приема граждан", – рассказали в пресс-службе.

Мужчину принял заместитель акима Каракиянского района. Но его это не устроило и мужчина, облившись горючей смесью, поджег себя.

Мужчина поджег себя у акимата Мангистауской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 17:41

Фото: lada.kz

Огонь потушили сотрудники полиции и акимата. На место вызвали скорую помощь.

В полиции Мангистауской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

В октябре 2024 года в Алматы мужчина, задолжавший более миллиона тенге штрафов, облил машину и себя бензином и поджег.

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