Дом в остановке: социальный эксперимент провели в Астане
Фото: aitu.city
В социальных сетях распространился ролик, на котором астанчанка внутри остановки повесила картину, шторы и даже поставила диван снаружи. Для пояснения рядом была вывеска: "Моя остановка - мой дом", сообщает Zakon.kz.
В комментариях под видео многие пользователи Казнета пожалели девушку, решив, что ей просто некуда идти. Однако, как выяснилось, посыл был совсем в другом. Таким образом волонтеры решили провести социальный эксперимент в рамках акции против вандализма. Постановка должна была призвать людей относиться к чистоте и порядку на остановочных комплексах с большим вниманием и уважением.
Об этом редакции Zakon.kz рассказал пресс-секретарь районного акимата Сарыарка города Астаны.
Ранее сотрудники прокуратуры Мангистауской области провели социальный эксперимент среди школьников. Тогда незнакомый мужчина подходил к детям на улице и уводил их с собой. О результатах эксперимента можно прочитать здесь.
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