Культура и шоу-бизнес

Пранкеры провели охрану Лувра и повесили свою картину возле "Джоконды"

Новый инцидент в Лувре, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 07:10 Фото: pixabay
На днях бельгийские пранкеры повесили свою картину рядом с "Моной Лизой" в Лувре, сообщает Zakon.kz.

Бельгийские тиктокеры вновь продемонстрировали уязвимость системы безопасности Лувра – одного из самых известных музеев мира. Группа пранкеров успешно пронесла и разместила в зале собственный "экспонат" в непосредственной близости от величайшего шедевра Леонардо да Винчи "Моны Лизы".

Для своей провокации блогеры использовали разборную рамку, частично собранную из кубиков Lego. Несмотря на то, что содержимое их сумки при досмотре на входе вызвало подозрения и проверялось дольше обычного, пронести конструкцию внутрь им все же удалось.

Действуя за час до закрытия музея, блогеры открыто снимали на видео охрану, которая, проходя мимо, не пресекла их действий. В результате самодельный "шедевр" был водружен на стену рядом с бесценной "Джокондой".

15 ноября в Ватикане на встрече с Папой Римским известная актриса Кейт Бланшетт подарила понтифику плетеный браслет.

