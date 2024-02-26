Атмосферное видео с рысью засняли на Камчатке

На Камчатке инспектор Кроноцкого заповедника заснял пришедшую к его домику рысь. Предположительно, животное решило таким образом погреться на солнце, сообщает Zakon.kz.

Видео в хорошем качестве и продолжительностью 78 сек. разместили в Telegram-канале заповедника. Так, лесная кошка появилась на кордоне "Семячик". В это время в домике находился госинспектор Максим Скутин. Примечательно в этом видео поведение хищного животного. Рысь спокойно устроилась на подоконнике снаружи строения, грелась на солнце и не без интереса наблюдала за происходящим в доме.

"Посмотрите, кто к нам пришел… Какие гости! Совсем не боишься, красавица?" – удивленно-восторженно произнес за кадром инспектор.

Умиляет тот факт, что в процессе съемки животное вело себя абсолютно доброжелательно. И, будто осознанно позируя, продолжало спокойно оставаться на месте.

А зоопарк города Алматы опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, на котором видно, как животные повели себя во время январского землетрясения.