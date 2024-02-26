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Законодательство РК

В школах Казахстана интернет станет быстрее

В школах Казахстана интернет станет быстрее Фото: phxere
В Казахстане в 2024 году охват быстрым и стабильным интернетом в организациях среднего образования увеличат с 65% до 80%, сообщает Zakon.kz.

И.о.директора департамента цифровизации Майра Маралбаева перечислила преимущества высокоскоростного интернета.

"Во-первых, это позволит ученикам и учителям иметь доступ к большому объему информации и образовательным ресурсам, что способствует более эффективному процессу обучения и расширению кругозора. Во-вторых, быстрый интернет обеспечивает возможность взаимодействия с другими школами и образовательными учреждениями через различные онлайн-платформы, что способствует развитию коммуникации и обмену опытом".Майра Маралбаева

Также сказано, что Министерством просвещения запланированы модернизация существующей инфраструктуры, расширение сетевого покрытия, повышение скорости передачи данных и обеспечение доступности интернета в отдаленных и малонаселенных районах.

24 февраля 2024 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что в Казахстан прибыли первые 500 комплектов оборудования Starlink. Для этого он лично приехал в Алматы.

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