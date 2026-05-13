Где в мире самый быстрый мобильный интернет и на каком месте Казахстан

Казахстан находится в числе стран с самым быстрым мобильным интернетом на пространстве СНГ, сообщает Zakon.kz.

В век высоких технологий и стремительно развивающейся цифровизации нынешнее поколение уже не может себе представить свою жизнь без доступа в интернет.

На нем завязано все. Работа, бизнес, деньги, банки. Даже контроль за детьми все чаще осуществляется через различные онлайн-сервисы. И для всего этого крайне важна высокая скорость не только стационарного, но и мобильного интернета.

Согласно данным международной компании "Ookla", специализирующейся на тестировании и анализе скорости интернет-соединения, Казахстан по итогам I квартала 2026 года занял 51-е место и обошел по этому показателю не только большую часть стран СНГ, но и Италию, Испанию, Гонконг, Великобританию, Германию и Японию.

Где самый быстрый мобильный интернет

Лидером по качеству мобильного интернета являются Объединенные Арабские Эмираты, где соединение осуществляется на скорости до 644,66 Мбит/сек.

Добиться такого результата ОАЭ удалось за счет активного внедрения сетей 5G, расширения зоны покрытия, возведения новой и модернизации старой инфраструктуры и использования премиального диапазона частот. То есть, в этом случае им удалось не только запустить новые сети, но и создать условия, при которых даже за счет постоянного увеличения пользователей операторам удается избегать перегрузок.

Вторым в мире по этому показателю является Катар, где скорость мобильного интернета достигает 576,06 Мбит/сек, ну а третьим – Кувейт. Там скорость интернет-соединения отмечается на уровне 372,76 Мбит/сек.

В топ-10 стран мира с самым скоростным мобильным интернетом также входят Бахрейн (274,94 Мбит/сек), Бразилия (265,79 Мбит/сек), Южная Корея (265,20 Мбит/сек), Бруней (253,69 Мбит/сек), Саудовская Аравия (226,53 Мбит/сек), Болгария (221,03 Мбит/сек) и США (213,29 Мбит/сек).

Мобильный интернет в Казахстане и странах СНГ

Как уже отмечалось выше, Казахстан по скорости мобильного интернета в мире занимает 51-е место, где уровень соединения достигает 93,68 Мбит/сек.

По этому показателю наша страна обходит Италию (92,81 Мбит/сек), Испанию (92,32 Мбит/сек), Гонконг (89,43 Мбит/сек), Великобританию (75,91 Мбит/сек), Германию (74,58 Мбит/сек) и Японию (70,28 Мбит/сек).

На пространстве Содружества Казахстан уступает в скорости мобильного интернета лишь Азербайджану. В этом сегменте он занимает 50-е место в мире с показателем скорости интернет-соединения в 95,43 Мбит/сек.

Более низкую скорость соединения демонстрирует мобильный интернет в Армении (77,50 Мбит/сек и 60-е место в мире), Узбекистане (55,19 Мбит/сек и 78-е место в мире), Кыргызстане (52,64 Мбит/сек и 80-е место в мире) и Беларуси (29,89 Мбит/сек и 96-е место в мире).

Замеры скорости мобильного интернета в России и Таджикистане специалисты в первом квартале 2026 года не производили.

Где хуже всего

Самым низкоскоростным мобильным интернетом в мире, по версии экспертов вышеназванной компании, отмечается Эритрея. Там скорость интернет-соединения находится на уровне 4,75 Мбит/сек.

В группу стран-аутсайдеров по этому показателю также входят Боливия (15,24 Мбит/сек), Афганистан (15,91 Мбит/сек), Ливия (22,89 Мбит/сек), Парагвай (26,22 Мбит/сек), Пакистан (26,46 Мбит/сек) и Сирия (28,27 Мбит/сек).