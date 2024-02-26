ЖКХ на первом плане: казахстанская сторона проведет модернизацию коммунальных сетей Байконыра

Казахстанский город Байконыр живет в условиях аренды Российской федерацией вместе с космодромом Байконур. Несмотря на то, что по договору исправность инфраструктуры ЖКХ должна поддерживать российская администрация города, акимат Кызылординской области решил развернуть здесь крупный проект.

Он касается реконструкции инженерно-инфраструктурных сетей. Ведь большинство жителей Байконыра (а всего здесь 57,5 тысяч населения) граждане Казахстана, и речь идет об улучшении качества их жизни. Корреспондент Zakon.kz узнал подробности.

"На сегодня в Байконыре есть ряд вопросов в сфере бытовой и социальной жизни населения, которые непосредственно влияют на общественно-политическую обстановку, - отметил аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев во время своей встречи с Кайратом Нуртаем, специальным представителем Президента РК на комплексе "Байконур". - Системные вопросы, конечно, решаются посредством вынесения их на рассмотрение Межправительственной комиссии по комплексу "Байконур". И многое мы можем сделать для жителей Байконыра по согласованию с городской администрацией".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

В 2024 году Кызылординская область планирует внедрить в Байконыре ряд инфраструктурных проектов по замене труб систем водоснабжения, канализации - это будет настоящая реконструкция сетей.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Примерно на 75 процентов в этом городе изношены система теплоснабжения, а также электросети, - сообщили в акимате области. - В Байконыре насчитывается 351 старых жилых домов, коммунальные сети этих многоэтажек тоже изношены".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Но это уже задача на будущее, и задача сложная, потому что подавляющее большинство зданий в Байконыре – советской постройки, сети в них могут требовать не просто ремонта, а дорогой реконструкции.

Новые дома российская сторона в населенном пункте не строит, а вот Казахстан начал формировать современный городской микрорайон в Байконыре из типовых недорогих многоэтажек. Уже построено пять 50-квартирных домов. И в городском микрорайоне "7-А" Байконыра в рамках программы "Нұрлы жер" идет строительство еще пяти 50-квартирных жилых домов, - сообщили в акимате области. – Кстати, эти строительные работы позволили трудоустроить 150 местных жителей".

Население к участию казахстанской стороны в реформировании ЖКХ Байконыра относится с уважением.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Действительно, канализация, водопровод у нас давно уже изношены, - рассказывает местный житель Асет Галимов. – Недавно администрация города распространила обращение к жителям по поводу аккуратного пользования канализацией. Мол, сети и так изношены, постарайтесь не сливать жиры в канализацию, не спускать в унитазы пищевые отходы и так далее. Кызылординской области большой рахмет за заботу о населении "звездного" городка. Все правильно, в аренду России сдали город, но не людей. И забота о нашем комфорте со стороны Казахстана – это признак внимания и понимания того, что нам в Байконыре непросто живется. Тарифы на комуслуги, например, у нас российские, а они чуть ли не в разы выше казахстанских".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Отмечают среди положительных моментов граждане и газификацию Байконыра.

"Казахстан же подвел к городу три года назад дешевый природный газ! – делится мнением пенсионерка Лилия Садыкова. – И по домам его пустили очень быстро. Спасибо! У нас за счет казахстанского газа хоть немного снизились коммунальные платежи. Сейчас, говорят, ТЭЦ Байконыра на газ переходит, очень надеемся, что дешевле станет и тепло в квартирах".

Должно, по крайней мере, стать, ведь, для того и ведется газификация главной кочегарки Байконыра, чтобы больше не топить ее дорогим мазутом. А Казахстан готов обеспечивать Байконыр необходимыми объемами природного газа, чтобы людям здесь было комфортнее жить.