Въезд в Байконыр упрощают: ждать ли наплыва туристов в звездный городок

В казахстанский город Байконыр, который в аренде у Российской Федерацией (в составе космодрома "Байконур" - авт.), с первого декабря 2023 года упрощают въезд.

Жители Казахстана, даже не имеющие родственников в Байконыре, смогут попасть в этот город на несколько дней с туристической целью без проволочек с пропусками, которые можно получить прямо на КПП при въезде в город.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Пока что попасть казахстанцу в Байконыр можно, только заказав через родственников или знакомых, проживающих в Байконыре, не менее чем за 10 дней до планируемого визита пропуск на временное пребывание в городе. Туристы же пользуются услугами туроператоров, которые занимаются и документами, и размещением.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

И казахстанская, и российская сторона уже прокомментировали послабление пропускного режима в космическом городке.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"После долгого изучения вопроса принято решение с 1 декабря 2023 года прямо на контрольно-пропускном пункте при въезде в город выдавать нашим гражданам пропуска", - рассказал прессе специальный представитель Президента РК на комплексе "Байконур" Кайрат Нуртай.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Но не обязательно новшество с выдачей пропусков в Байконыр прямо на КПП закрепится, это пилотный проект, то есть эксперимент, результаты которого покажут, стоило ли "приоткрывать" режимный город.

"Для обсуждения вопросов жизнедеятельности Байконыра существует межправительственная комиссия, ее возглавляют вице-премьеры России и Казахстана, заседания проводятся раз в год, - прокомментировал в свою очередь прессе нововведение глава администрации Байконыра Константин Бусыгин. - В минувшем сентябре прошло одно из заседаний МПК, одним из поставленных на нем вопросов и было послабление возможности попасть в наш город. С 1 декабря будет запущен пилотный проект, и мы будем выписывать пропуска желающим прямо на контрольно-пропускных пунктах. Посмотрим, как это будет реализовано".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Казахстанцы, обсуждая грядущую возможность попасть в космический городок без бумажной волокиты, отмечают, что выдача пропусков прямо на контрольно-пропускных пунктах в Байконыр при предъявлении цели визита - хорошее дело.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Например, если кто-то из друзей или родственников скончался или болеет, и нужно срочно войти в город, нововведение просто неоценимо, - считает пенсионер из Кызылорды Ахмет Жамалов. – И на той, например, сейчас, если он проходит в Байконыре, приглашающая сторона заказывает сразу сотни пропусков. Это было очень сложно. Лучше, когда все проще".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Те же казахстанцы, кто смотрит масштабнее, уже планируют туристические поездки в Байконыр, если туда теперь можно всем.

"Уже восьмой год мы с женой и двумя детьми летом две недели путешествуем по разным городам Казахстана, - рассказывает житель Алматы Канат Карымсаков. - Уже сделали свои выводы по логистике, питанию, размещению, знаем, как сделать наши экскурсии дешевле. Были в Актау, Атырау, Туркестане, Кокшетау, два раза – в Астане, были в Кызылорде, и в ту поездку очень хотели посмотреть Байконур. Стали наводить справки, оказалось, что попасть туда не так-то просто. Огорчились. Грядущим летом отправляемся в Актобе и, раз Байконур открыли для казахстанских туристов, по дороге посетим его. В интернете уже вычитал массу интересного о космодроме, покажу его детям".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Но увы, сам космодром так просто посмотреть и посетить и с первого декабря не получится.

"Следует понимать, что упрощают въезд в город Байконыр, но не на космодром "Байконур", - предупреждает Илина Соколова, представитель российской фирмы-туроператора, специализирующейся на турах в направлении казахстанского космодрома. - Город Байконыр - это населенный пункт рядом с железнодорожной станцией Торетам и автобаном Западная Европа - Западный Китай. А космодром "Байконур" - это огромный комплекс наземной космической инфраструктуры, расположенный в 70 километрах от города Байконыра, и, кстати, тщательно охраняемый объект. Въезд упрощают в сам город, а на космодром по-прежнему можно будет попасть, только обратившись в турфирму, специализирующуюся на работе с туристами, желающими попасть на запуски космических аппаратов. А не в дни пусков на космодроме делать туристу нечего. Это хотелось бы изложить в плане разъяснения".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Но отмечу также, что упрощение пропускного режима в город Байконыр - прекрасная возможность для казахстанцев посетить этот населенный пункт "дикими туристами". Объясню, почему. Во-первых, добраться до города Байконыра из любого другого населенного пункта Казахстана не представляет никакой сложности, я уже говорила об удобной логистике выше. Во-вторых, в Байконыре уже давно и надежно налажена инфраструктура приема туристов, или, как правильнее говорить в нашем бизнесе, гостей. Все есть, и сравнительно недорого, и объекты размещения, и объекты питания. В-третьих, в городе Байконыре будет интересно, здесь огромное число достопримечательностей, советская архитектура зданий, которая просто завораживает своим величием и удивляет своей сохранностью. И, конечно, местный музей истории космодрома "Байконур", который на днях отметил свое 55-летие - просто кладезь информации". Илина Соколова

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Что интересно, даже жители Кызылординской области, не то что других регионов Казахстана, в большинстве своем не были в Байконыре, экскурсии по которому, действительно, познавательны и интересны. И многие граждане собираются исправить эту ситуацию, раз в город теперь проще попасть.

"Под эгидой областной АНК в нашем регионе было организовано немало экскурсий для школьников и молодежи, - рассказывает руководитель Кызылординского областного общественного объединения "Ассоциация корейцев Казахстана" Денис Пак. - Они очень запомнились, потому что были богатыми на впечатления, экскурсии по сакральным местам, по древним городищам. Думается, теперь, с послаблением пропускного режима в Байконыр, появляется и возможность поездок в этот удивительный космический городок, и лучше, конечно, делать это, опять же, группами. Сам в Байконыре был не раз, многим рекомендую осмотреть местные достопримечательности, это полезно для кругозора. И это, отмечу особо, история нашей страны. А историю знать и уважать надо".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Родительские комитеты в школах обычно на каникулах организовывают поездки к ближайшим интересным местам, - рассказывает учительница из Кызылорды Сара Алимова. – К мемориалу Коркыта, например, к мавзолею Ходжи Ахмета Яссави в Туркестане. Думаю, старшим школьникам будет интересно побывать и в Байконыре, городе, где можно узнать все об истории создания космической гавани на территории Казахстана. Это будет процесс вовлечения школьников в интеллектуальный туризм, что, конечно, важно для формирования их предпочтений".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

А по мнению предпринимателя Юрия Ли, если представители бизнеса в Кызылорде организуют экскурсионное бюро для организации коротких дешевых туров в Байконыр, то это будет прекрасный стартап, под который можно будет получить даже грант на открытие бизнеса.