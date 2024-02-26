Большегрузам на месяц ограничат движение по восьми регионам Казахстана

С 1 марта 2024 года в восьми регионах Казахстана будет введено ограничение для большегрузов. Об этом рассказали в Министерстве транспорта РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что ежегодно в весенний период вводится временное ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн для сохранности дорог республиканского значения после зимы.

"С 1 марта такие правила действуют на трассах в восьми областях. Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Улытауская, Кызылординская, Мангистауская, Жетысуская и Туркестанская области входят в так называемую "пятую дорожно-климатическую зону". Здесь временное ограничение действует с 1 марта по 1 апреля", – говорится в сообщении 26 февраля.

По данным Минтранспорта, ограничение не распространяется на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, занятые на мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания, пассажиров, багажа, медикаментов, а также занятые на дорожно-строительных работах.

"С 23 марта по 1 мая аналогичные ограничения будут введены в Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях", – добавили в пресс-службе Министерстве транспорта РК.

15 февраля 2024 года министр транспорта Марат Карабаев заявил, что в Казахстане повысят тарифы на платные дороги. Он заверил, что повышение тарифов на платные дороги будут обсуждать с обществом.