Ограничение движения ввели на трассах в трех областях Казахстана
Фото: Zakon.kz
25 марта 2025 года введены ограничения движения транспорта в трех регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы "КазАвтоЖол", к 08:00 движение ограничено на трех дорогах республиканского значения.
В Актюбинской области:
- дорога "Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз", км 3-92 (г. Кандыагаш – г. Эмба).
В Костанайской области:
- на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).
В Северо-Казахстанской области:
- дорога "Обход г. Петропавловск", км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р. Есиль).
В настоящее время для содержания дорог задействованы 62 единицы спецтехники и 96 человек.
Ранее синоптики сообщили казахстанцам о штормовом предупреждении, которое объявлено на 25 марта в Алматы и 13 областях страны.
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