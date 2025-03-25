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Общество

Ограничение движения ввели на трассах в трех областях Казахстана

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 09:10 Фото: Zakon.kz
25 марта 2025 года введены ограничения движения транспорта в трех регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "КазАвтоЖол", к 08:00 движение ограничено на трех дорогах республиканского значения.

В Актюбинской области:

  • дорога "Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз", км 3-92 (г. Кандыагаш – г. Эмба).

В Костанайской области:

  • на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

В Северо-Казахстанской области:

  • дорога "Обход г. Петропавловск", км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р. Есиль).

В настоящее время для содержания дорог задействованы 62 единицы спецтехники и 96 человек.

Ранее синоптики сообщили казахстанцам о штормовом предупреждении, которое объявлено на 25 марта в Алматы и 13 областях страны.

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Андрей Дюсупов
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