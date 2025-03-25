Ограничение движения ввели на трассах в трех областях Казахстана

25 марта 2025 года введены ограничения движения транспорта в трех регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "КазАвтоЖол", к 08:00 движение ограничено на трех дорогах республиканского значения.

В Актюбинской области:

дорога "Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз", км 3-92 (г. Кандыагаш – г. Эмба).

В Костанайской области:

на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

В Северо-Казахстанской области:

дорога "Обход г. Петропавловск", км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р. Есиль).

В настоящее время для содержания дорог задействованы 62 единицы спецтехники и 96 человек.

Ранее синоптики сообщили казахстанцам о штормовом предупреждении, которое объявлено на 25 марта в Алматы и 13 областях страны.