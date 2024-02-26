Казахский Майло удивил пользователей сети
Владелец джек-рассел-терьера уже разместил несколько публикаций, которые активно комментируют подписчики.
Одно из них было было опубликовано 23 февраля 2024 года с подписью: "Теперь его даже кушать звать нужно только на казахском".
В начале хозяин обращается к собаке на русском языке, предлагая отведать ее любимый корм. Но животное продолжило оставаться на кровати. Однако ключевой оказалась следующая фраза, после которой собака была уже у миски с едой.
"Құрметті, Майло мырза! Жүріңіз, тамақты ішейік, кел!" – заявил мужчина за кадром.
Сегодня, 26 февраля 2024 года, появился еще один ролик.
На нем собаке уже объясняют, где правая, а где левая лапы.
- Если бы Майло умел говорить, он бы сказал хозяину: "Қазақша сөйле".
- Тина, смотри даже собак заставляют.
- Сразу с "мырза" надо было начинать.
- Патриот!
- Он в душе казах.
- Скажите, а Майло ест казы?
- То состояние, когда даже собака уже знает язык, а ты – нет, – шутят пользователи.
Но нашлись и те, кто предложил иные, более простые версии происходящего:
- миска коснулась стоики, вот в этом фишка. А там хоть на французском пригласи, он поймет;
- рефлекс, собачка ждала когда еду на место поставят. Отличная сценка;
- а ведь дело только в том, что он миску поставил. Вот собакен и среагировал.
Ранее стало известно, что ученые НИИ "Искусственного интеллекта" Евразийского национального университета (ЕНУ) им. Л.Н. Гумилева разработали отечественный аналог чат-бота ChatGPT на казахском языке. Система создана учеными ЕНУ за пять месяцев.