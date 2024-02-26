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Казахский Майло удивил пользователей сети

Понимающий казахский язык пес впечатлил соцсети Фото: pxhere
В Казнете можно встретить много интересных и необычных роликов. На этот раз внимание пользователей привлекли видео с участием пса по кличке Майло. Как оказалось, верный друг человека понимает казахский язык, сообщает Zakon.kz.

Владелец джек-рассел-терьера уже разместил несколько публикаций, которые активно комментируют подписчики.

Одно из них было было опубликовано 23 февраля 2024 года с подписью: "Теперь его даже кушать звать нужно только на казахском".

В начале хозяин обращается к собаке на русском языке, предлагая отведать ее любимый корм. Но животное продолжило оставаться на кровати. Однако ключевой оказалась следующая фраза, после которой собака была уже у миски с едой.

"Құрметті, Майло мырза! Жүріңіз, тамақты ішейік, кел!" – заявил мужчина за кадром.

Сегодня, 26 февраля 2024 года, появился еще один ролик.

На нем собаке уже объясняют, где правая, а где левая лапы.

  • Если бы Майло умел говорить, он бы сказал хозяину: "Қазақша сөйле".
  • Тина, смотри даже собак заставляют.
  • Сразу с "мырза" надо было начинать.
  • Патриот!
  • Он в душе казах.
  • Скажите, а Майло ест казы?
  • То состояние, когда даже собака уже знает язык, а ты – нет, – шутят пользователи.

Но нашлись и те, кто предложил иные, более простые версии происходящего:

  • миска коснулась стоики, вот в этом фишка. А там хоть на французском пригласи, он поймет;
  • рефлекс, собачка ждала когда еду на место поставят. Отличная сценка;
  • а ведь дело только в том, что он миску поставил. Вот собакен и среагировал.

Ранее стало известно, что ученые НИИ "Искусственного интеллекта" Евразийского национального университета (ЕНУ) им. Л.Н. Гумилева разработали отечественный аналог чат-бота ChatGPT на казахском языке. Система создана учеными ЕНУ за пять месяцев.

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