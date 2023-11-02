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Орбан в казахском шапане удивил пользователей Сети

Орбан в чапане удивил пользователей Сети Фото: Instagram/orbanviktor
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с 1 ноября 2023 года находится с официальным визитом в Казахстане. 2 ноября Орбан разместил фотографию в казахском национальном костюме, сообщает Zakon.kz.

На кадрах Орбан в шапане находится рядом с Касым-Жомартом Токаевым.

Снимок был опубликован на странице в Instagram.

"Зима близко", – кратко сказано в подписи.

Примечательно, что Касым-Жомарт Токаев на прошедшей встрече с премьер-министром подчеркнул, что казахи и венгры – исторически родственные народы.

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Казахи, по словам президента, очень хорошо знают об историческом родстве между венграми и кипчаками.

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