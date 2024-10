Телохранитель Месси удивил пользователей Сети скоростью бега

Эпизод засняли во время матча чемпионата MLS между "Интер Майами" и "Торонто". Бывший солдат армии США Яссин Чуэко, работающим личным телохранителем чемпиона мира, совершил быстрый спринт к центральному кругу от углового флажка и успел схватить ребенка, прежде чем тот приблизился к футболисту.

Несмотря на действия Чуэко, Месси позволил ребенку сфотографироваться с ним, прежде чем мальчик был передан представителям службы безопасности стадиона.

Messi's bodyguard is faster than most football playerspic.twitter.com/m2d8TiR4vL