Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Телохранитель Месси удивил пользователей Сети скоростью бега

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 08:08 Фото: Х/leomessisite
8 октября в Сети завирусилось видео с участием телохранителя Месси, сообщает Zakon.kz.

Эпизод засняли во время матча чемпионата MLS между "Интер Майами" и "Торонто". Бывший солдат армии США Яссин Чуэко, работающим личным телохранителем чемпиона мира, совершил быстрый спринт к центральному кругу от углового флажка и успел схватить ребенка, прежде чем тот приблизился к футболисту.

Несмотря на действия Чуэко, Месси позволил ребенку сфотографироваться с ним, прежде чем мальчик был передан представителям службы безопасности стадиона.

При всех профессиональных и личных качествах Месси, он все-таки уступил Роналду в рейтинге известных футболистов мира.

Читайте также

Хоккей 4 Победа КХЛ
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" одержать четвертую победу подряд в КХЛ
Бокс
Боксер Жанибек Алимханулы сделал новое заявление
Настольный теннис ЧА-2024 Астана
Казахстан пробился в четвертьфинал ЧА-2024 по настольному теннису
Алия Абди
Месси Лионель 2024 год Футбол Спортсмены Фанаты Работа Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Деньги могут исчезнуть с банковских счетов: важное предупреждение от ЕНПФ
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
выступление
Токаев выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: