Как решат проблему нехватки детских садов в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на отчетной встрече с жителями района "Сарыарка" 26 февраля 2024 года рассказал, как в столице будут решать проблему нехватки детских садов, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник признал, что садиков сегодня не хватает.

"Сегодня в очередях у нас порядка 50 тыс. детей в сады. С 2017 года госсадики в городе не строились. В этом году мы начинаем строить 10 госсадиков, в том числе в Коктале. Большой объем строительства социальных объектов планируется именно в Коктале, в том числе детские садики. Один из 10 детских садов в этом году начнем строить (в Коктале. – Прим. ред.), в следующем году завершим". Женис Касымбек

Также в Коктале построят многопрофильную больницу, сейчас активно идет ее проектирование. Кроме того, проектируется здание перинатального центра.

"Уже финансирование есть, проектирование завершается, в этом году начнем. Плюс там же в Коктале будет новая комфортная школа на 2000 мест. Так же там планируем начать строительство большого дворца школьников с бассейном". Женис Касымбек

В декабре 2023 года совместным приказом министра просвещения и МЦРИАП запущен пилотный проект по оказанию госуслуг "Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации", "Прием документов и зачисление детей в дошкольные организации".