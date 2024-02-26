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Как решат проблему нехватки детских садов в Астане

Казахстан детские сады Астана Фото: pixabay
Аким Астаны Женис Касымбек на отчетной встрече с жителями района "Сарыарка" 26 февраля 2024 года рассказал, как в столице будут решать проблему нехватки детских садов, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник признал, что садиков сегодня не хватает.

"Сегодня в очередях у нас порядка 50 тыс. детей в сады. С 2017 года госсадики в городе не строились. В этом году мы начинаем строить 10 госсадиков, в том числе в Коктале. Большой объем строительства социальных объектов планируется именно в Коктале, в том числе детские садики. Один из 10 детских садов в этом году начнем строить (в Коктале. – Прим. ред.), в следующем году завершим".Женис Касымбек

Также в Коктале построят многопрофильную больницу, сейчас активно идет ее проектирование. Кроме того, проектируется здание перинатального центра.

"Уже финансирование есть, проектирование завершается, в этом году начнем. Плюс там же в Коктале будет новая комфортная школа на 2000 мест. Так же там планируем начать строительство большого дворца школьников с бассейном".Женис Касымбек

В декабре 2023 года совместным приказом министра просвещения и МЦРИАП запущен пилотный проект по оказанию госуслуг "Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации", "Прием документов и зачисление детей в дошкольные организации".

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