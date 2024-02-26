"Такое чудо": рыбалку белой цапли засняли на озере Сайран в Алматы

Фотограф Дмитрий Доценко отправился на зимнее озеро Сайран и поделился интересными кадрами, сообщает Zakon.kz.

Публикацию Доценко разместил 25 февраля 2024 года на личной странице в Instagram.

В описании он уточнил, что большие белые цапли останавливаются на Сайране на зимовку не первый год.

"В этот раз я увидел на полынье сразу пять цапель. Грациозная птица осторожно передвигается в воде, резкий удар клювом и ничего не подозревающая рыба уже вынута из реки, шансов на спасение нет. Передвигая добычу по клюву, цапля глотает ее целиком", – рассказывает Доценко.

В продолжении фотограф делится деталями.

"На данных снимках цапля охотится на османа – это рыба эндемик нашего Алатау. Поэтому у меня получились очень ценные снимки! Ведь, если задуматься – в 2024 году, в центре двухмиллионного мегаполиса можно увидеть настоящую дикую природу с эндемичными видами! Это ведь чудо, и это нужно беречь". Дмитрий Доценко

Как вы правы насчет "природы" в городе. И уж лучше пусть не трогают, не "улучшают" там ничего, просто делают уборку и все.

Сайран нужно делать заповедником внутри города. Почему нужно все гробить инновациями?!

Не могу поверить, что в центре мегаполиса такое чудо!

Фото супер. И открытие, что на Сайране бывают цапли. Удивили.

У вас точно ментальная связь с живностью.

Это просто круто и зрелищно! Потрясающие видео и снимки! И более потрясающе то, что белые цапли у нас в городе на зимовке!

Никогда не знала, что на Сайране могут быть такие птицы, действительно удивили.

Фото просто загляденье, – пишут пользователи Сети.

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