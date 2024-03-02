Убийство краснокнижной цапли в Алматы: что говорят в полиции

25 февраля 2024 года фотограф Дмитрий Доценко поделился удивительными кадрами рыбалки белой цапли на озере Сайран. Через несколько дней казахстанцев потрясла другая новость: одну из птиц застрелили. В городской полиции отреагировали на инцидент, сообщает Zakon.kz.

В рассылке пресс-службы полиции Алматы кратко сказано:

"Департамент полиции Алматы сообщает, что по данному факту проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются".

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Печальную новость о том, что краснокнижную цаплю застрелили, сообщила зоозащитница Наталия Сульжик в Facebook.

"Крыло прострелено. Грудь разорвана. Птичка упала. Лапы сломаны, кажется. Я не знаю, как так произошло", – написала тогда Сульжик.

Однако, несмотря на все усилия зоозащитницы и ветеринаров, птица не выжила.

Дмитрий Доценко после произошедшего отметил: "Уже не хочется показывать красоты природы".

Фото: Instagram/dots_foto

"Что за нелюди это сделали?" – спрашивает он.