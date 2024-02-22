Красочные свиристели заглянули в кадр фотографа из Алматы

Фотограф Дмитрий Доценко в очередной раз порадовал подписчиков интересными видео и историями, сообщает Zakon.kz.

На этот раз в кадре знаменитого мастера можно увидеть свиристелей. Доценко уточнил, что пока птицы подкреплялись ягодами, он сделал несколько фотографий.

"Красавцы пожаловали в эти морозные дни ко мне во двор. Свиристель – одна из самых красочных птичек зимы в нашем регионе. Здесь она только зимует, а весной улетает на гнездование в сибирскую тайгу. Интересно, что гнездятся они отдельными парами, а на зимовку собираются в стаи, в сотни, а то и тысячи птиц". Дмитрий Доценко

В продолжение он подчеркнул, что у свиристелей очень хороший аппетит. Одна стайка за несколько минут может полностью объесть куст рябины.

Комментаторы с интересом отметили, что узнают о чудесных птицах от фотографа.

Чем вы их приманиваете? Почему все красивые птицы именно у вас во дворе.

Первый раз вижу.

Спасибо за прекрасное фото и видео!

Дмитрий, у вас всегда интересно! И про животных, про природу нашей родины, которую мы где-то и не знаем.

Не знали, что они есть у нас!

Дмитрий, вы живете в каком-то особенном мире, к вам даже птицы такие интересные прилетают. А у нас только вороны с голубями, – смеются подписчики.

Свиристель – певчая птица отряда воробьинообразных семейства свиристелевых. Они распространены в зоне таежных лесов Северного полушария. Обитают в разреженных хвойных и смешанных лесах, на зарастающих горах и вырубках.

Ранее Доценко опубликовал видео с горным дубоносом семейства вьюрковых, которого он назвал "наш тянь-шаньский попугай".