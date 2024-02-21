За цветовую маркировку продуктов в Казахстане высказался глава Минторговли

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, в чем преимущества цветовой маркировки продуктов питания, так называемого "светофора", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Шаккалиев заявил, что в Казахстане давно обсуждается вопрос введения цветовой маркировки продуктов питания.

"Тема маркировки вредных компонентов, компонентов, которые влияют существенно на здоровье, обсуждается давно. Это так называемый "светофор", когда на этикетке "красным" цветом обозначены компоненты, которые могут нанести потенциальный вред, в том числе сахар, разного рода консерванты и так далее. "Желтым" – товары, на которые следует обращать внимание определенным категориям потребителей, это те люди, у которых есть хронические заболевания и которым нельзя потреблять такого рода продукты. "Зеленым" – абсолютно гипоаллергенные компоненты, несущие позитив элементы", – пояснил министр.

В этом случае, по его словам, потребитель был бы проинформирован и мог сделать выбор осознанно.

"Я "за" маркировку светофором, но я не сторонник того, чтобы какие-то дополнительные налоги вводить, чтобы были какие-то издержки. В торговле важна скорость вращения товара, соответственно, денег. Дополнительные требования, которые создают барьеры в этой скорости, мы их не поддерживаем. Но мы поддерживаем с точки зрения защиты прав потребителей, чтобы потребитель был информирован о том продукте, который он потребляет", – отметил Арман Шаккалиев.

16 ноября 2023 года в Казахстане изменился порядок маркировки алкогольной продукции.