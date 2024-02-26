Семейных дебоширов в Казахстане будут наказывать по-новому

Официальный представитель министерства внутренних дел Казахстана Шынгыс Алекешев на брифинге 26 февраля 2024 года рассказал о планах ужесточить наказание для домашних дебоширов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Шынгыс Алекешев сообщил, что новым законопроектом по борьбе с бытовым насилием, который находится на рассмотрении мажилиса, предусматривается отдельная статья за побои.

"Здесь предусматривается штраф до 80 МРП, а также общественно-исправительные работы до 80 часов. Либо арест до 25 суток. Но стоит отметить, если это деяние совершено в отношении двух и более лиц, либо в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной или иной зависимости от виновного, либо в отношении несовершеннолетнего, то здесь предусматривается максимальная санкция арест от 30 до 50 суток", – отметил спикер.

За умышленное причинение легкого вреда здоровью, по его словам, предусматривается штраф до 200 МРП, либо общественно-исправительные работы до 200 часов, либо арест до 50 суток.

"Если деяние в отношении двух и более лиц, либо в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной или иной зависимости от виновного, либо в отношении несовершеннолетнего, то здесь предусматривается штраф до 1 тысячи МРП, либо общественно-исправительные работы до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы до 2 лет", – резюмировал Шынгыс Алекешев.

26 февраля официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шынгыс Алекешев рассказал, какое наказание хотят ввести в стране за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.