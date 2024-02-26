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Законодательство РК

Какое наказание хотят ввести в Казахстане за преступления против несовершеннолетних

Наказание в Казахстане за преступления против несовершеннолетних Фото: freepik
Официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шынгыс Алекешев рассказал, какое наказание хотят ввести в стране за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Шынгыс Алекешев напомнил, что депутатами Мажилиса Парламента выработаны законодательные поправки по усилению мер по защите прав женщин и детей, а также по продвижению семейных ценностей.
"Данный законопроект – это новая веха по обеспечению защиты прав женщин и детей, пострадавших от насильственных действий. Законопроектом предусматривается комплекс мер по созданию инфраструктуры помощи семьям и детям, профилактике всех форм насилия в отношении женщин и детей, а также поддержке лиц, ставших жертвами насилия, а также  ужесточение ответственности за причинение насильственных действий", – отметил спикер.
Новеллой законопроекта является применение к лицам, совершившим правонарушение в отношении несовершеннолетнего, либо в сфере семейно-бытовых отношений прохождения психологической помощи в медицинских организациях.
"В части ужесточения ответственности предусматривается исключение возможности примирения по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних. Усиливается уголовная ответственность за доведение до самоубийства, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, истязание, изнасилование, похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетних. При этом за убийство либо изнасилование малолетнего вводится безальтернативная мера наказания – пожизненное лишение свободы", – резюмировал Шынгыс Алекешев.
21 февраля депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект закона, которым предусматривается  пожизненное наказание за педофилию и убийство детей в Казахстане.

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