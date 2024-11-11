Наркотики на 7,5 млрд тенге изъяли полицейские в Казахстане

Официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана Шынгыс Алекешев на брифинге в ведомстве 11 ноября 2024 года рассказал, какая работа ведется в стране по борьбе с наркопреступностью, сообщает Zakon.kz.

Алекешев заявил о пресечении деятельности двух организованных преступных групп. Так, по его словам, в Карагандинской области выявлена организованная наркогруппа. Задержано 15 фигурантов. Они занимались сбытом "мефедрона" через Telegram-канал. В настоящее время расследование продолжается.

"В Алматы задержана организованная наркогруппа из пяти человек, которая также продавала синтетические наркотики с помощью интернет-ресурсов. Во время обыска у подозреваемых изъяли 20 кг "мефедрона" и 750 кг прекурсоров. Также обнаружено и зарегистрировано 19 наркопосевов. Уничтожено свыше 15 тыс. кустов "индийского" и "голландского" сортов конопли общим весом 3 тонны. То есть, в оборот не допущено свыше 166 тыс. разовых доз, средняя стоимость которых на наркорынке составила бы 7,5 млрд тенге", – добавил спикер.

Отмечается, что задержаны и водворены в изолятор временного содержания 12 подозреваемых, в том числе один находившийся в розыске.

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