Безопасность детей, ледовый дворец и АЭС: о чем беспокоится общественный совет Карагандинской области

На сегодняшний день во дворах 174 государственных школ Карагандинской области, а это 43 процента от общего количества учебных заведений, отсутствует уличное освещение, сообщает корреспондент Zakon.kz. Этим серьезно обеспокоен Общественный Совет по Карагандинской области.

Письмо с обращением об этом члены Общественного Совета Карагандинской области направили главе региона Ермаганбету Булекпаеву. Активисты совета лично ознакомились с проблемами на местах, выслушали жалобы и предложения от родителей. Консультативный орган не остался в стороне. Как выяснилось, в отделах образования и непосредственно в самих школах на 2024-ый и следующий год не предусмотрено финансирование.



"Безопасность детей превыше всего. По нашим данным, в Караганде более 40 % учебных заведений не имеют достаточного освещения. В зимний и осенний период, когда и учатся в основном дети, это вызывает сложности. Считаю, что не надо все валить на отдел образования, надо, чтобы аким района прошелся везде своими ногами. Чтобы отдел ЖКХ помог. И мы хотим, чтобы в следующему учебному году, все проблемы были решены", - сказал председатель Общественного совета Карагандинской области Жанибек Садыканов.

Активисты отмечают, что понимание проблемы у властей области есть, нужно наметить сроки.

Фото предоставлено Общественным советом Карагандинской области

Слышащее государство

Пройти своими ногами, лично увидеть проблемы жителей - такой принцип взяли и себе на вооружение общественники региона. В совет вошли 38 активных карагандинцев. Журналисты, предприниматели, фермеры, учителя, шахтеры, профсоюзные лидеры, ученые, представители духовенства, сотрудники коммунальных служб, социальные работники и психологи. Все члены совета имеют большой опыт работы в разных сферах и активную жизненную позицию, трудятся бесплатно, рассказывает о своих коллегах председатель совета. Консультативно-совещательный, наблюдательный орган помогает выстраивать диалог между государством и его гражданами, уверены активисты, потому что "слышащее государство" – основа концепции развития общества.

"Мы все переживаем за город, за Карагандинскую область. Кто-то должен поднимать эти вопросы. Освещение, подготовка к отопительному сезону, газификация, санация рек, работа органов полиции, безопасность дорожного движения, питомник для животных. Мы проводим работу по многим проблемам с другими общественными организациями тоже. Стараемся поднимать общественно – значимые проблемы, социальные вопросы. Вот, к примеру, власти Темиртау прислушались к запросу людей и привели в порядок протекающие крыши. В свете последних событий Совет так же намерен следить за судьбой "Qarmet". В Темиртау нас волнуют не только экология, но и вопросы безопасности, социальные льготы и в целом судьба работников многотысячного коллектива", - поделился планами Жанибек Садыканов.

Фото предоставлено Общественным советом Карагандинской области

"Жестко ставим вопрос"



Наболевшая для всех казахстанцев тема – капитальный ремонт республиканской трассы "Алматы - Екатеринбург". Изношенность дороги мешает не только развитию поселков по пути следованию трассы, но и наносит вред жизни и здоровью людей. Общественный совет центрального региона следит за ходом проекта. К его реализации много нареканий. Активисты неоднократно выезжают на место проведения работ для встречи с подрядчиками.

"Жестко ставим вопрос по ремонту дорогу Алматы – Екатеринбург. Ее должны были сдать в 2023 году. Теперь новый срок - 2024 год. Генеральный подрядчик - иностранная компания - ссылался на пандемию и рост цен. Но мы ставим перед ними четкие задачи - сдать вовремя качественную дорогу. Мы им говорим те вещи, которые, возможно, власти перед подрядчиком не могут поставить. Мы рассказываем о недовольстве народа и об ответственности. Из – за плохих дорог происходят аварии, люди гибнут, поэтому нужно построить качественную трассу и вовремя ее сдать", - сказал он.

Вместе с тем, общественники намерены поднять еще один социально – значимый вопрос– условия приватизации ледового дворца "Ак Жолтай" (бывший "Октябрьский"). Построенный более 50 лет назад, он в годы развала СССР перешел в частную собственность. И теперь спортсмены арендуют лед для своих занятий у предпринимателя. Да и простым горожанам за поход на каток приходится платить.

"Так же мы поднимает вопрос по ледовому дворцу "Ак жолтай". Мы считаем, что он не должен был приватизирован. И теперь у нас в городе не хватает льда для занятий спортсменов. 23 миллиона государство выделяет на аренду льда для Школы олимпийского резерва для конькобежцев и шорттрековцев. И это немалая сумма. Мы озвучили свое требование, чтобы они предоставили скидку на лед для карагандинцев. Пока же все на коммерческой основе у них. Направили запросы в госорганы, кто владелец, какие есть документы о проведении приватизации. Это уникальный дворец. Его открыли в 1972 году. Там проводились соревнования по разным видам спорта, по хоккею, фигурному катанию, волейболу. Там проводили соревнования уровня СССР. Может, возможно, объект вернуть, чем строить новый", - добавил Садыканов.

Главное, чтобы все слышали друг друга

Также в регионе активно обсуждают вопрос строительства АЭС в районе озера Балхаш. Стоит отметить, что станция должна появится вблизи села Улкен Алматинской области. Тем временем, в Карагандинской области прошли первые встречи экологов, энергетиков и других заинтересованных граждан. Свои дискуссионные площадки намерены открыть и члены Общественного совета.

Публичные слушания - один из эффективных инструментов взаимопонимания и для решения задач, считает президент ОЮЛ "Ассоциация "Гражданский альянс Карагандинской области", член областного Общественного Совета Дмитрий Полтаренко.

"Поддерживаю дискуссионные площадки. Мы тоже будем инициировать слушания. Позовем всех ведущих экологов, ученых - атомщиков. Хотим, чтобы был диалог. Главное, чтобы все слышали друг друга. Нужно выбрать тот проект, который наиболее совершенен, современен и подходит под наши климатические условия. И, конечно, все должен решить референдум. Главное, цивилизованно вести диалог, дискуссию, грамотно строить работу на основе законов", - считает он.

"Слышать друг друга, делать реальные дела. Это и есть вклад в развитие государства. Главное – не быть равнодушными", - уверены общественники.

Общественный совет старается охватить своим вниманием многие сферы региона. Созданы сразу несколько комиссий по социальным вопросам, аграрному сектору, по транспорту, ЖКХ, экономике и бюджету.

В планах активистов пройтись по торговым точкам и поднять вопросы по стабилизации цен на социально – значимые продукты питания с привлечением возможностей Стабилизационного фонда.

Кроме того, общественники займутся вопросами безопасного движения на дорогах и видеонаблюдения в городе, охраной общественного порядка, проблемами пожарной безопасности, газификации. Все эти проблемы в свете последних трагических событий очень актуальны во многих городах и поселках Карагандинского региона, уверены члены Совета. На встречи постоянно приглашают представителей государственных органов. Они также активно участвуют в жизни города и региона, а также прислушиваются к мнению общественников. Стоит отметить, что власти связаны со многими активистами и стараются услышать каждого из них и решить сложившеюся ситуацию сообща.