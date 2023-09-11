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Современные технологии приходят в карагандинские школы

Современные технологии приходят в карагандинские школы Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Школы Караганды обновляются. И касается это не только новых учебных заведений. Немалое внимание уделяется школам на окраинах, построенным в 50–60-х годах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

Отмечено, что ремонт и покупка необходимого оборудования идет за счет подушевого финансирования.

"Навести камеру телефона на QR-код и узнать расписание – в карагандинской школе-гимназии № 95 есть умные стенды. Здесь же можно получить любую госуслугу, которую оказывает школа, информацию о кружках, просмотреть и скачать нормативные документы и многое другое", – рассказали в школе о новшествах.

Современные технологии приходят в карагандинские школы

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В гимназии, где учится тысяча детей, в этом году началась модернизация. Отремонтировали кровлю: старый шифер заменили на металлочерепицу. Ремонт, в соответствии с современными требованиями, сделали в столовой. Преобразились кабинет казахского языка и библиотека. У школьников появился читальный зал – центр досуга, с удобными мягкими пуфами вместо стульев.

"Во всех кабинетах начальных классов есть LED-панели. В коридорах рециркуляторы для проветривания и обеззараживания воздуха. В конце сентября будет открыта STEM-лаборатория. Кабинет отремонтирован, сейчас завозят оборудование, – сказано на сайте акимата. – Из-за перегруженности школы у педагогов не было учительской. Сейчас есть кабинет, где они могут и пообщаться, и подготовиться к урокам".

По информации ведомства, модернизация продолжится. Перспективный план ремонтных работ рассчитан на три года. В следующем году предстоит обновление спортивного зала.

В общеобразовательной школе имени Ж. Акбаева обучаются 940 детей. Для учащихся с ограниченными возможностями на входе установили тактильные указатели со шрифтом Брайля. В прошлом году обновили мебель во всех учебных кабинетах, а в этом отремонтировали кровлю, модернизировали спортзал и библиотеку. Закупили восемь LED-экранов.

Современные технологии приходят в карагандинские школы

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В общеобразовательной школе № 6, где учатся 500 детей, из новшеств – подключение к автоматизированной библиотечной системе КАБИС. Все книги будут в электронном виде. В библиотеке также установили новые стеллажи. В школьной столовой обновили материально-техническую базу. На входе появились фонтанчики, из которых учащиеся могут пить чистую воду.

Подчеркивается повышенное внимание обеспечению безопасности школьников. На входе в учебные заведения установлены турникеты, по периметру и внутри зданий – камеры видеонаблюдения.

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