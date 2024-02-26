Тариф на воду повысят на 9% в Атырауской области

ТОО "Магистральный Водовод" на 9% повышает тариф на регулируемую услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам для промышленных предприятий, коммерческих организаций и нефтегазодобывающих предприятий, сообщает Zakon.kz.

По информации департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО "КазТрансОйл", новый тариф будет действовать с 1 марта 2024 года.

Отмечается, что средний тариф увеличился с 626,66 до 683,75 тенге/м³ или на 57,09 тенге/м³, что составляет 9,1%.

"При этом тариф для населения, бюджетных и некоммерческих организации, а также других предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению, бюджетным и некоммерческим организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям остается на прежнем уровне без изменений", – говорится в сообщении.

ТОО "Магистральный Водовод" является собственником магистрального водовода "Астрахань –Мангышлак".

15 февраля 2024 года министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в мажилисе 15 февраля рассказал о планах ввести дифференцированный тариф на воду в Казахстане. Он сообщил, что для повышения культуры водосбережения и стимулирования потребителей к ресурсосбережению, приказом министерства национальной экономики вводится для группы потребителей "население" механизма дифференциации по объемам потребления на услуги питьевой воды в пределах установленной нормы объема потребления на 1 человека.