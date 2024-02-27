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В Актау планируют построить Центр ядерной медицины

Актау, Центр ядерной медицины Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров
В Актау планируют построить центр ядерной медицины, а также хоспис на территории областного онкологического диспансера. Сейчас идет поиск инвесторов для таких масштабных проектов, передает корреспондент Zakon.kz.

Пока лечение для онкобольных оказывает областной диспансер, который четыре года назад переехал в новое здание. На сегодня он остается самым оснащенным среди остальных клиник в регионе.

Сейчас на учете в областном онкодиспансере состоят свыше 5,5 тысяч человек. В 2023 году в регионе выявлено 1043 случая онкологии, что 16 процентов больше, чем в позапрошлом. В лидерах – рак органов ЖКТ, молочной железы и шейки матки. Более 4 тысяч человек прошли лечение в онкодиспансере в 2023 году, из них свыше тысячи прошли курсы химиотерапии. Одна из таких пациентов – жительница Актау Лариса Широченко. Она начала лечение со 2 марта 2023 года, а за 2024 год прошла уже 8 курсов химиотерапии. Аденокарциному выявили случайно.

"Я здесь не только в отделении химиотерапии лежала, но и в отделении паллиативной помощи, и в хирургии после операции, и в отделении реабилитации – это совершенно новое отделение. И везде отличное отношение к пациентам, современное оборудование, обеспеченность лекарствами на 100 процентов", - рассказывает Лариса Широченко.

Пациенты отмечают – медицинская помощь, которую оказывают в областном онкодиспансере, доступная и качественная. Это, к слову, одно из направлений национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", в котором нашли отражение поручения Главы государства, озвученные в Послании народу Казахстана.

Актау, Центр ядерной медицины

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Один из способов увеличить выживаемость – это ранняя диагностика. Для этого раз в месяц проводятся Дни открытых дверей, куда жителей приглашают на обследования. Было охвачено 1818 пациентов, а выявлено 39 злокачественных новообразований, 91 предраковых состояний и 119 других заболеваний. Выявляемость заболеваний на первой – ранней стадии - за прошлый год составила 7,6 процентов, выживаемость 5 и более лет удалось повысить на 2,1 процента, а запущенность на 3-4 стадии сократилась на 18,1%.

Если еще пять лет назад в отделении онкологии, которое занимало одно крыло областной больницы, проводили в год до 60 операций, теперь в среднем проводят 600. Причем обследуют и оперируют пациентов на самом современном оборудовании. Его закупили инвесторы, они же и достроили здание диспансера, которое считалось долгостроем. Возводить его начали в 2009 году, а сдали в 2020-ом.

"У нас есть новейшее оборудование для контактной лучевой терапии. В такой комплектации этот аппарат – единственный в республике. Он предназначен для проведения внутриполостной, внутритканевой и контактной лучевой терапии пациентам с различной локализацией опухолевого поражения. Это пациентки с диагнозом рак шейки матки, эндометрия, влагалища. Когда такого оборудования не было в Мангистау, все уезжали в другие регионы, теперь же, наоборот, едут к нам. Также есть линейный ускоритель для проведения лучевой терапии. В год через него проходят в среднем 300 пациентов. Такой аппарат – единственный в области. Многие знаю, что у нас есть такое оборудование, знают, что тут есть специалисты, которые работали в Казахском научно-исследовательском институте, потому едут к нам", - говорит Фархад Аюпов, врач-радиолог заведующий отделением лучевой терапии.
Актау, Центр ядерной медицины

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Сейчас в диспансере работают более 400 человек, почти половина из них - средний медицинский персонал. Врачей -115. Есть среди них профессора и кандидаты наук.

"Так как в области когда-то было всего одно отделение онкологии, то кадры мы собирали по всему Казахстану и даже за рубежом. Мы делали запросы, создавали все финансовые условия для их привлечения. Кроме того, сейчас в диспансере резидентуру проходят 5 врачей, еще 9 резидентов обучаются, в 2025 году они придут сюда работать", - говорит Ермек Конаров, руководитель отдела человеческих ресурсов и управления персоналом ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер".

Один из молодых специалистов – 30-летний заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Талгат Аманжолов. В прошлом врач стал популярным в Актау. На борту самолета он спас женщину – без своевременной врачебной помощи пассажирка бы умерла. Ролик с чудесным спасением разлетелся по всем социальным сетям.

Талгата Аманжолова пригласили из Караганды. Так как у молодого специалиста своей квартиры в Актау нет, то больница полностью взяла аренду жилья на себя.

"Больница новая, соответственно, и оборудование все новое. У нас стоят немецкие аппараты ИВЛ. Это оборудование современное, высокотехнологичное и хорошо показывает себя в деле. Также новые прикроватные мониторы, наркозные дыхательные аппараты. Я могу сказать, что мы оснащены не хуже Европы. Я знаю, о чем говорю, так как я учился в Италии по международному обмену", - говорит Талгат Аманжолов.

Врачи с сожалением говорят, что сильна еще вера в целительство и недоверие больницам. Многие онкобольные упускают время, лечась у различных знахарей и емши. Один из пациентов, к примеру, страдал от рака поджелудочной железы. Родственники отвезли его к емши, который отпаивал больного керосином – врачам не удалось спасти мужчину. Другая пациентка с раком молочной железы поступила в диспансер с сильнейшими ожогами груди – спасать там было уже нечего. Выяснилось, что она ездила к целителю, который лечил ее огнем.

Сейчас в областном диспансере ищут инвесторов для строительства центра ядерной медицины, реабилитационного центра и хосписа. Свободные участки у онкодиспансера имеются. А пока здесь начали внедрять иммуноцитохимию и искусственный интеллект для проведения лучевой терапии, маммографии, гистологии и цитологии.

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