В Талдыкоргане построят онкологический центр

Разработан проект современного онкологического центра в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Меморандум о строительстве был подписан в июне между акиматом области, министерством здравоохранения и компанией-инвестором.

Большой социальный проект стоимостью 10 млрд. тенге реализует компания "Kazakhmys Holding".

Инвестор построит здание на свои средства, министерство обеспечит современной материально-технической базой, а акимат проведет инженерно-коммуникационные сети и частично поможет в закупе оборудования.

"Онкология является одним из таких актуальных вопросов по всему миру, диагностика и лечение, которых стоит в политике государства в приоритетных направлении. Благодаря инициативе акима области в прошлом месяце был подписан трехсторонний меморандум о строительстве нового современного онкологического центра, где будут применяться новейшее лечение и диагностика данных пациентов. В лечении будут применяться линейный ускоритель, интервенционная хирургия с использованием методов лечения химиотерапии. Помимо этого будет открыт скрининговый центр, что даст положительный импульс для качественного медицинского обслуживания населения". Руководитель управления здравоохранения Жетысуской области Арман Джансенгиров

В новом центре будут работать отделения радиологии, химиотерапии, маммогинекологии, также планируется открытие отделений гематологии, реабилитации, клинической фармакологии.