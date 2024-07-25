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В Талдыкоргане построят онкологический центр

Построят в Талдыкоргане, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 16:22 Фото: Instagram/ zhetysu_oblzdrav
Разработан проект современного онкологического центра в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Меморандум о строительстве был подписан в июне между акиматом области, министерством здравоохранения и компанией-инвестором.

Большой социальный проект стоимостью 10 млрд. тенге реализует компания "Kazakhmys Holding".

Инвестор построит здание на свои средства, министерство обеспечит современной материально-технической базой, а акимат проведет инженерно-коммуникационные сети и частично поможет в закупе оборудования.

"Онкология является одним из таких актуальных вопросов по всему миру, диагностика и лечение, которых стоит в политике государства в приоритетных направлении. Благодаря инициативе акима области в прошлом месяце был подписан трехсторонний меморандум о строительстве нового современного онкологического центра, где будут применяться новейшее лечение и диагностика данных пациентов. В лечении будут применяться линейный ускоритель, интервенционная хирургия с использованием методов лечения химиотерапии. Помимо этого будет открыт скрининговый центр, что даст положительный импульс для качественного медицинского обслуживания населения". Руководитель управления здравоохранения Жетысуской области Арман Джансенгиров

В новом центре будут работать отделения радиологии, химиотерапии, маммогинекологии, также планируется открытие отделений гематологии, реабилитации, клинической фармакологии.

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