В Астане создали "Совет отцов"

В Астане в рамках проекта "Даналық" и в преддверии Дня благодарности создан "Совет отцов". Цель организации – сохранение семейных ценностей, повышение ответственности отцов за воспитание детей, а также оказание помощи школе в управлении воспитательным процессом, сообщает Zakon.kz.

"Совет отцов" действует в пятьдесят одной организации образования Астаны, об этом сообщает официальный сайт столичного акимата.

Одна из задач Совета это организация городских челенджей "Совет отцов", "Снежный десант". Эстафеты мероприятий передаются друг другу.

Фото: Акимат города Астаны

На сегодняшний день все члены совета очищают от снега дворы образовательных учреждений, где обучаются их дети.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил об открытии двенадцатой новой школы в столице.