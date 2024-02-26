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В Астане создали "Совет отцов"

Совет отцов, Астана Фото: акимат города Астаны
В Астане в рамках проекта "Даналық" и в преддверии Дня благодарности создан "Совет отцов". Цель организации – сохранение семейных ценностей, повышение ответственности отцов за воспитание детей, а также оказание помощи школе в управлении воспитательным процессом, сообщает Zakon.kz.

"Совет отцов" действует в пятьдесят одной организации образования Астаны, об этом сообщает официальный сайт столичного акимата.

Одна из задач Совета это организация городских челенджей "Совет отцов", "Снежный десант". Эстафеты мероприятий передаются друг другу.

Акимат города Астаны, Совет отцов

Фото: Акимат города Астаны

На сегодняшний день все члены совета очищают от снега дворы образовательных учреждений, где обучаются их дети.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил об открытии двенадцатой новой школы в столице.

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