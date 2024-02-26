В Астане создали "Совет отцов"
Фото: акимат города Астаны
В Астане в рамках проекта "Даналық" и в преддверии Дня благодарности создан "Совет отцов". Цель организации – сохранение семейных ценностей, повышение ответственности отцов за воспитание детей, а также оказание помощи школе в управлении воспитательным процессом, сообщает Zakon.kz.
"Совет отцов" действует в пятьдесят одной организации образования Астаны, об этом сообщает официальный сайт столичного акимата.
Одна из задач Совета это организация городских челенджей "Совет отцов", "Снежный десант". Эстафеты мероприятий передаются друг другу.
Фото: Акимат города Астаны
На сегодняшний день все члены совета очищают от снега дворы образовательных учреждений, где обучаются их дети.
Ранее аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил об открытии двенадцатой новой школы в столице.
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