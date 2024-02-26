Скорая помощь застряла на трассе на юге РК: медиков доставили к больному на спецтехнике

Скорая помощь застряла в снежном заносе на трассе в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС Казахстана, 26 февраля в 22:15 в ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о необходимости оказания помощи по вызволению автомашины скорой помощи, которая застряла в снежном заносе на автодороге между Мынбай и Машатским округом в Тюлькубасским районе.





"По прибытию спасателей, из снежного заноса автомашина скорой помощи была отбуксирована на очищенный участок, работники скорой помощи были пересажены на высокопроходимую технику "Вахтовка" и доставлены к месту вызова", – говорится в сообщении.

18 февраля 2024 года похожая ситуация произошла в ВКО. В Маркакольском районе села Акбулак понадобилась помощь спасателей в транспортировке двух больных детей по заметенной снегом дороге. На высокопроходимом автомобиле "Трэкол", сотрудники службы ЧС забрали пациентов из села Акбулак и доставили до кареты "скорой помощи".