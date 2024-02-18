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В ВКО двух больных детей пришлось на спецтехнике доставить в соседнее село

В ВКО двух больных детей пришлось на спецтехнике доставить в соседнее село Фото: pixabay
Нуждающихся в помощи врачей детей помогли доставить спасатели в Маркакольском районе Воcточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС ВКО, в Маркакольском районе села Акбулак понадобилась помощь спасателей в транспортировке двух больных детей по заметенной снегом дороге.

"Прибыв на высокопроходимом на автомобиле "Трэкол" сотрудники службы ЧС пациентов забрали из села Акбулак и доставили до кареты скорой помощи, ожидавшей их в районе села Егиндыбулак. Врачи последовали затем до районной больницы в село Курчум", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что табунщика нашли в степи спустя три дня в Карагандинской области. Он три дня блуждал в буран и мороз в степи. 

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Диана Абдуллаева
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