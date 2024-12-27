Машина скорой помощи застряла в снежном заносе на трассе в Улытауской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

27 декабря в Улытауской области в 25 км от села Улытау в снежном заносе застряла машина скорой медицинской помощи. Инцидент произошел на трассе Жезказган – Есил – Петропавловск, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, медики возвращались с крестьянского хозяйства "Омар".

"Спасатели отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги, где они дальше проследовали свой маршрут", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что полицейские помогли иностранцу на трассе Алматы – Усть-Каменогорск.

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