Полицейского начальника осудили за коррупцию и кражу в Шымкенте

В Шымкенте завершился резонансный судебный процесс: приговор вынесли сотруднику полиции, которого обвиняли сразу по нескольким статьям. Судом установлено, что он замешан в краже чужого имущества и коррупции. Подробности дела – в материале корреспондента Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказался начальник отдела криминальной полиции Абайского района Шымкента. 44-летнего подсудимого обвиняли сразу по нескольким статьям: превышение должностных полномочий; кража; покушение на мошенничество и подстрекательство к даче взятки. И все это в крупном размере. В суде установили, что два года назад высокопоставленный полицейский во время перевозки конфискованной жидкости, предназначенной для медицинских целей, тайно похитил почти полтора килограмма содержимого. Материальный ущерб превысил 85 млн тенге.



"Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, потерпевших, вещественными доказательствами, заключением судебной экспертизы и другими доказательствами собранными по делу. Прокурор просил подсудимого признать виновным по всем статьям, предъявленным в обвинении, и окончательно назначить 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах. Подсудимый и его защитники не признали вину в полном объеме и просили принять оправдательный приговор", – сообщили в пресс-службе межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.

Второй эпизод дела связан с коррупцией. В декабре 2022 года высокопоставленный правоохранитель подстрекал к даче взятки другую обвиняемую. За 2 млн тенге он обещал "смягчить" ей приговор. Довести свой преступный умысел до конца ему не удалось. Против злоумышленника в погонах завели дело. В суде его вину доказали и теперь уже экс-начальника криминальной полиции осудили на пять с половиной лет.

"При назначении наказания суд учел смягчающее обстоятельство в виде наличия у него малолетних детей, а отягчающим обстоятельством признал совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую профессиональную клятву. Приговором суда подсудимый был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями и ему окончательно назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью пожизненно", – рассказали в пресс-службе суда.

Приговор не окончательный и может быть обжалован в установленные законом сроки.

В июне прошлого года в Шымкенте вынесли приговор полицейским, обвиняемым в пытках и смерти подследственного. Полицейских обвиняли по статье "Совершение пытки в группе лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и превышение власти с применением насилия, в целях извлечения выгоды".