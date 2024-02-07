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"Улучшения нет": Токаев жестко высказался об ОСМС

Токаев жестко высказался об ОСМС Фото: Zakon.kz
За пять лет работы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) нет улучшения качества и повышения доступности медицины в Казахстане, заявил на расширенном заседании правительства 7 февраля президент Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.

Президент отметил, что за пять лет бюджет отрасли вырос вдвое.

"В 2024 году на здравоохранение будет направлено 2,6 трлн тенге. При этом существенного повышения качества и доступности медицинской помощи пока не происходит. Более того, имеет место неэффективное использование ресурсов, которое приводит к серьезной финансовой перегрузке отрасли. Правительству нужно взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования. Данный инструмент должен быть простым и понятным".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства дал поручение сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан.

При этом, по словам президента, следует повысить ответственность местных исполнительных органов. За отдельные категории уязвимых слоев населения отчисления в систему медстрахования должны производиться из местного бюджета.

"Большое значение имеет развитие медицинской инфраструктуры. Однако в рамках реализации национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" из запланированных 655 объектов сданы в эксплуатацию только 85. В числе причин столь низкой эффективности называются длительный процесс подготовки проектно-сметной документации, затягивание сроков строительных работ, завышение стоимости проектов. Очевидно, что все это – банальные отговорки. Министр и акимы, если захотят, могут оперативно решить эти проблемы, но, видимо, не хотят".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, глава государства обратил внимание на национальный проект "Комфортная школа", в рамках которого планируется построить 369 школ нового формата. Однако и в его реализации тоже есть проволочки, несвоевременная разработка технической документации и задержки с выделением земельных участков.


"Вдобавок отечественные производители жалуются на свою низкую вовлеченность в строительство новых школ. Поручаю правительству, акимам регионов и фонду "Самрук-Казына" в кратчайшие сроки устранить все проблемы, тормозящие реализацию национальных проектов".Касым-Жомарт Токаев

На расширенном заседании правительства 7 февраля президент обратился к новому правительству Казахстана под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова и подчеркнул, что правительство получило достаточно полномочий.

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