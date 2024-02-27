Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Единый пакет медпомощи: почему в Казахстане решили объединить ГОБМП и ОСМС

Почему решили объединить ГОБМП и ОСМС Фото: Zakon.kz
Директор филиала Фонда социального медицинского страхования Алматы Тлеухан Абилдаев 27 февраля 2024 года объяснил, что даст объединение ГОБМП и ОСМС в единый пакет медицинской помощи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы филиала фонда, разделение между ГОБМП и ОСМС на сегодняшний день можно назвать искусственным, потому что некоторые виды медицинских услуг встречаются как в первом, так и во втором пакете.

"Это решение больше связано с вопросами администрирования финансирования, к пациентам это отношение не имеет. Объединение двух пакетов и составление одного пула финансирования помогает в большей части медработникам, которые не будут задумываться к какому пакету относится та или иная медуслуга", – объяснил директор филиала Фонда социального медицинского страхования Алматы Тлеухан Абилдаев.

Несмотря на это, пациенты продолжат получать медицинские услуги, в зависимости от статуса застрахованности.

7 февраля 2024 года на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев жестко высказался о системе ОСМС. По словам главы государства, за пять лет работы нет улучшения качества и повышения доступности медицины в Казахстане.

В связи с этим он поручил сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан.

Читайте также

Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
В Шымкенте осудили взяткодателя
Жительницу Шымкента осудили за посредничество в даче взятки в размере 42 млн тенге
Тамила Языкова
ОСМС Минздрав РК
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Что нужно успеть сделать казахстанцам до смены часового пояса
Что нужно успеть сделать казахстанцам до смены часового пояса
Может ли солнечная активность спровоцировать землетрясения
Сильнейшая вспышка за последние 7 лет: может ли солнечная активность спровоцировать землетрясения в Казахстане
влияние магнитной бури на Землю и людей
Мощнейшая вспышка на Солнце: какие последствия ждать казахстанцам от магнитной бури
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: