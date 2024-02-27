Единый пакет медпомощи: почему в Казахстане решили объединить ГОБМП и ОСМС
По словам главы филиала фонда, разделение между ГОБМП и ОСМС на сегодняшний день можно назвать искусственным, потому что некоторые виды медицинских услуг встречаются как в первом, так и во втором пакете.
"Это решение больше связано с вопросами администрирования финансирования, к пациентам это отношение не имеет. Объединение двух пакетов и составление одного пула финансирования помогает в большей части медработникам, которые не будут задумываться к какому пакету относится та или иная медуслуга", – объяснил директор филиала Фонда социального медицинского страхования Алматы Тлеухан Абилдаев.
Несмотря на это, пациенты продолжат получать медицинские услуги, в зависимости от статуса застрахованности.
7 февраля 2024 года на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев жестко высказался о системе ОСМС. По словам главы государства, за пять лет работы нет улучшения качества и повышения доступности медицины в Казахстане.
В связи с этим он поручил сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан.