Единый пакет медпомощи: почему в Казахстане решили объединить ГОБМП и ОСМС

Директор филиала Фонда социального медицинского страхования Алматы Тлеухан Абилдаев 27 февраля 2024 года объяснил, что даст объединение ГОБМП и ОСМС в единый пакет медицинской помощи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы филиала фонда, разделение между ГОБМП и ОСМС на сегодняшний день можно назвать искусственным, потому что некоторые виды медицинских услуг встречаются как в первом, так и во втором пакете.

"Это решение больше связано с вопросами администрирования финансирования, к пациентам это отношение не имеет. Объединение двух пакетов и составление одного пула финансирования помогает в большей части медработникам, которые не будут задумываться к какому пакету относится та или иная медуслуга", – объяснил директор филиала Фонда социального медицинского страхования Алматы Тлеухан Абилдаев.

Несмотря на это, пациенты продолжат получать медицинские услуги, в зависимости от статуса застрахованности.

7 февраля 2024 года на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев жестко высказался о системе ОСМС. По словам главы государства, за пять лет работы нет улучшения качества и повышения доступности медицины в Казахстане.

В связи с этим он поручил сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан.