Бектенов раскритиковал реализацию нацпроекта по модернизации сельского здравоохранения

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 27 февраля 2024 года раскритиковал ход реализации национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Кабмина напомнил, что президент на расширенном заседании правительства отметил низкую эффективность реализации нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения".

"Этот вопрос неоднократно рассматривался в правительстве, но реальных положительных результатов пока нет. Как известно, в прошлом году планировалось построить 309 объектов. Однако подготовка проектно-сметной документации затянулась. Министерство здравоохранения ослабило контроль. Акиматы меняли расположение объектов, тянули с участками и началом строительства. Затягивались вопросы оформления проектной документации и экспертизы. Поэтому были провалены сроки начала строительства медицинских объектов на селе. Все это привело к изменению планов", – заявил Олжас Бектенов.

В итоге, по его словам, в 2023 году решили сдать только 99 объектов. Но даже этот показатель не был достигнут. Семь объектов до сих пор не завершены.

"В прошлом году акиматы должны были обеспечить привязку типовых проектов к местности. Но и эта работа не завершена. Только по 239 объектам готова проектная документация, из них лишь по 109 – определены подрядчики. По остальным пока вопрос открыт. А строительные работы нужно начинать уже в марте-апреле. Министерство здравоохранения затягивает внесение бюджетных заявок на их финансирование. Акиматы тоже не торопятся определяться с софинансированием. До сих пор не начаты работы по капитальному ремонту и реконструкции многопрофильных центральных районных больниц. Также не ведется закуп медицинского оборудования для них. А эти процедуры занимают много времени", – указал Олжас Бектенов.

Премьер отметил, что в Минздраве даже не просчитали потребность в данном оборудовании.

"По обеспечению мебелью, использованию строительных материалов надо активно привлекать отечественных производителей. Хочу обратить внимание, в первую очередь, руководства фонда "Самрук-Казына", что фонд и его дочерние организации должны активно закупать отечественные товары, услуги и поддерживать казахстанского товаропроизводителя, в том числе в малом и среднем бизнесе... Мы должны кардинально переломить ситуацию и выстроить систему поддержки отечественных производителей. Это касается, в том числе, строительства и обеспечения медицинских объектов на селе. Для улучшения ситуации по реализации национального проекта необходимо значительно активизировать работу", – отметил Олжас Бектенов.

В этой связи он поручил в ручном режиме сопровождать каждый объект, начиная от этапа подготовки документации, финансирования и до его своевременной сдачи.

Указал он и на важность контролировать оснащение оборудованием и обеспечение персоналом.

"Акиматам областей совместно с министерством промышленности и строительства до 1 апреля завершить проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов. Министерствам здравоохранения, финансов и акиматам оперативно решить вопрос финансирования проектов. Министерству здравоохранения и акиматам завершить строительство и ввод в эксплуатацию всех объектов в текущем году точно в срок. Учитывая слабые темпы реализации проекта, повторно рассмотрим этот вопрос по итогам полугодия. Тамара Босымбековна (Дуйсенова – заместитель премьер-министра. – Прим. ред.), усильте координацию и контроль. В случае малейших срывов сроков вносите предложения по наказанию виновных", – поручил Олжас Бектенов.

8 сентября 2022 года сообщалось, что в Казахстане разработали нацпроект по модернизации сельского здравоохранения.