Бектенов раскритиковал работу акимов нескольких областей

Премьер-министр Олжас Бектенов 29 апреля 2025 года на заседании правительства раскритиковал работу акимов нескольких областей за затягивание реализации Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" и дал ряд поручений, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Кабмина отметил, что реализуемый по инициативе главы государства Национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения" позволит открыть в более чем 650 сельских населенных пунктах современные медицинские пункты.

"Проект, во-первых, решает комплекс проблем по доступности медицинской помощи на селе. Людям оперативно окажут помощь в своем населенном пункте. Во-вторых, улучшается качество медицинских услуг за счет современного оснащения. Это главные цели национального проекта. Со стороны правительства на строительство объектов первичной медико-санитарной помощи из республиканского бюджета уже выделено порядка 120 млрд тенге, на реконструкцию районных больниц – более 31 млрд тенге", – озвучил Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что по поручению главы государства для реализации нацпроекта были использованы в том числе средства специального государственного фонда, пополняемого за счет возврата незаконно приобретенных активов.

"Более 31 млрд тенге вложено в строительство 145 объектов первичной помощи и 13 межрайонных больниц. На сегодня полностью завершено строительство объектов в пяти регионах. Это Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области. В остальных регионах есть определенные риски с реализацией нацпроекта. На расширенном заседании правительства глава государства указал на необходимость увеличения темпов строительства, особенно ускорения процедур подготовки проектной документации и оснащения медицинской техникой. В зоне риска по темпам строительства находятся Жетысу, Улытау, Жамбылская, Актюбинская, Акмолинская и Карагандинская области", – дополнил Олжас Бектенов.

По его словам, по 6 объектам до сих пор не разработана проектная документация в Актюбинской, Жамбылской, Жетысу и Восточно-Казахстанской областях.

"Не проведена государственная экспертиза по 8 проектам в Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, Улытау, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях. Именно недостаточный контроль со стороны акимов регионов за своевременностью процессов проектирования и строительства ведет к затягиванию реализации национального проекта. Начавшийся строительный сезон нужно максимально использовать для своевременной сдачи объектов. Необходимо мобилизовать все усилия для достижения задачи, поставленной главой государства", – сказал Олжас Бектенов.

В связи с этим премьер поручил Министерству здравоохранения обеспечить еженедельный мониторинг за ходом строительства всех 188 медицинских объектов и реконструкцией больниц.

"Необходимо принять все меры по своевременному приобретению и оснащению объектов современной медицинской техникой. Акимам регионов обеспечить в текущем году ввод всех запланированных медицинских объектов без единого срыва сроков. И это не должно сказаться на качестве работ. Акиматам Жетысу, Актюбинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областей до 15 мая текущего года направить всю проектную документацию по модернизации районных больниц на государственную экспертизу. Следует принять исчерпывающие меры по заблаговременному привлечению медицинских кадров с обеспечением полного социального пакета мер их поддержки", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Также он поручил Министерству промышленности и строительства без лишней бюрократии и затягиваний завершить до 1 июня госэкспертизу проектов по модернизации больниц.

23 апреля 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов поручил провести инвентаризацию памятников истории и культуры в Казахстане.