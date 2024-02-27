В Павлодарской области возродили ревматологическую службу

В Павлодаре открылся ревматологический Центр. Медики давно ждали восстановления комплексной системы борьбы с этим коварным заболеванием. Как новое отделение сделало бесплатную и качественную помощь доступнее в Павлодарском Прииртышье, Zakon.kz рассказал его заведующий Акылбек Бижанов.

Переломный момент

В 70-е годы прошлого века в СССР ревматологической службе начали уделять особое внимание. В каждой области огромной страны при больницах открывали специализированные отделения, ковали кадры. Однако с развалом Союза эта сложная область медицины словно утратила значимость.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

"С тех пор, конечно, прошло много времени, и страны давно той нет. В региональных больницах с тех пор обособленных отделений не стало. Ревматологию "прикрепляли" к терапии, кардиологии, организовывали там 10-15 койко-мест. Конечно, амбулаторные приемы были доступны, как и диагностика. Но врачи-ревматологи прекрасно понимали, что разрозненные звенья нужно объединять в единый организм. И всерьез задумались о возрождении ревматологической службы в нашей стране в 2023 году. Тогда же Министерство здравоохранения выпустило соответствующий приказ и от разговоров перешли к делу. И вот в Павлодарской областной больнице первыми после выхода приказа в стране мы открыли комплексный ревматологический центр", – рассказывает предысторию заведующий Центром Акылбек Бижанов.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Теперь в распоряжении пациентов и медиков половина этажа с палатами на 30 мест, кабинетами и оборудованием. Лечение и обследование получает здесь как сельское, так и городское население.

"Пациентам теперь не приходится посещать врача-ревматолога при поликлинике, получать направление, искать место для того, чтобы пролечиться. Особенно это касается больных из районов. Если при обследовании на амбулаторном уровне в нашей поликлинике выяснится, что у человека обострение, плохие анализы, его направят в стационар на комплексное лечение. Получит он его в рамках государственного объема бесплатной медпомощи и по ОСМС. И скорость принятия решений в данном случае очень важна. Коварность ревматологических заболеваний в том, что излечить мы их не можем, но затормозить процесс, повысить качество жизни и предотвратить инвалидность современной медицине вполне по силам. Прекрасно, что своевременная квалифицированная помощь стала намного доступнее", – говорит заведующий Центром.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Никто не застрахован

Размещение ревматологического центра на базе многопрофильной областной больницы им.Г.Султанова – еще одно оптимизирующее процессы решение. В медицинском учреждении есть все оборудование и лаборатории, необходимые для полноценного обследования пациентов. Всегда можно созвать консилиум с привлечением врачей разных специализаций. Работают здесь не только опытные врачи. Медсестры, санитарки ранее работали в кардиоревматологическом отделении и знают свое дело.

"Мы имеем дело со сложными заболеваниями, которые ударяют по другим системам организма. Это ревматоидный артрит, системная красная волчанка, системная склеродермия, болезнь Бехтерева. Они всегда очень тяжело проходят, доставляя кучу проблем нашим больным, значительно снижают качество жизни. Конечно, могут привести к инвалидности. И чтобы это предотвратить, мы должны научить больных тормозить течение этих заболеваний. Ведь в 21 веке есть препараты, которые могут глушить их агрессивность. Но до сих пор многие говорят и считают всерьез, что с ревматологическими болезнями ничего не сделать. Поэтому мы нацелены на открытие не только дневного стационара при нашем центре, но и на организацию "Школы ревматологии", – делится доктор Акылбек Бижанов.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Школу здоровья сможет посетить любой желающий. Увы, от страшных ревматологических болезней не застрахован никто. По статистике от них страдает 1% населения, но предрасположенности пока не установлено.

"Можно только с определенностью привести два "пиковых" возраста среди пациентов – от 20 до 30 лет и от 60 до 70 лет. Даже среди молодых людей есть сложные случаи ревматоидных артритов, которые уже привели их к инвалидности. Такие болезни не передаются по наследству, не важен социальный статус, место проживания человека. Но чем раньше и грамотнее начать лечение, тем больше шансов ослабить течение недуга. И поэтому мы ориентированы на раннюю диагностику, возлагаем большие надежды на амбулаторных врачей и на доступность лечения", – говорит доктор Бижанов.

Больным предоставляют необходимые лекарства в рамках программы ГОБМП в зависимости от вида и тяжести заболевания. Это современные противовоспалительные средства и генно-инженерные биологические препараты, среди которых есть и отечественные.

Надежда есть

"У меня болезнь Бехтерева, я всегда лечился по месту жительства, иногда сам. Посоветовали обратиться в ревматологию. Здесь впервые получил генно-инженерный биологический препарат. Мне предложили его в качестве лечения, и я попробовал, хорошо перенес, состояние улучшилось. Через несколько дней хорошо спал, как мне кажется, впервые за двадцать лет выспался. Ранее я слышал об этих препаратах и знал, что они дорогостоящие, сложно на них претендовать. Я даже удивился, что мне их предложили, и не пожалел", – говорит житель Павлодара Павел Клименко.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

По словам лечащего врача Сюзанны Брестер, этому пациенту, как и другим, рекомендовано регулярно проходить обследование и курс лечения в Центре ревматологии. Открытие ревматологического центра в городе Павлодар стало важным шагом в развитии медицинской инфраструктуры региона.