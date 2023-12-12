Президентские стипендии перераспределили между министерствами
Фото: Zakon.kz
Приказом и.о.министра науки и высшего образования от 6 декабря 2023 года внесены изменения в распределение стипендии Президента Республики Казахстан на 2023 год, сообщает Zakon.kz.
1088 стипендий распределены между министерствами, которые в свою очередь будут их распределять между вузами.
Так, стипендии выделены:
- Министерству науки и высшего образования РК – 1005 студентам и 7 магистрантам;
- Министерству культуры и информации РК – 20 студентам и 1 магистранту;
- Министерство туризма и спорта РК – 4 студентам;
- Министерство здравоохранения РК – 6 студентам;
- Министерство сельского хозяйства РК – 45 студентам.
Изменения связаны с разделением Министерства культуры и спорта на два министерства: культуры и информации, туризма и спорта.
Приказ вводится в действие с 12 декабря 2023 года.
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