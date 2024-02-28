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Надоели ямы – взяли лопаты: жители Туркестанской области принялись за ремонт дороги

Надоели ямы – взяли лопаты: жители Туркестанской области принялись за ремонт дороги Фото: pxhere
Жители Сарыагаша в Туркестанской области так и не увидели асфальта. Местные жители решили избавиться от ям на дорогах, засыпав самостоятельно их щебнем, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали очевидцы 27 февраля 2024 года на странице Saryagashcity.

В подписи к публикации отмечено:

"Оказывается, в нашем бюджете нет денег для того, чтобы сделать дорогу. Тогда, куда уходят налоги, которые мы платим?"
Надоели ямы – взяли лопаты: жители Туркестанской области своими силами принялись за ремонт дороги

Фото: Instagram/saryagashcity

В пресс-службе акима Сарыагашского района Туркестанской области пояснили ситуацию. По данным ведомства, дорога республиканского значения А-15 находится в ведении АО "КазАвтоЖол".

"На данной дороге проведены работы по устранению неисправностей, произошедших 3 февраля 2024 года. Однако из-за плохой погоды снова появились дефекты".Пресс-служба акима Сарыагашского района
Надоели ямы – взяли лопаты: жители Туркестанской области своими силами принялись за ремонт дороги

Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"

Как оказалось, общественники района добровольно изъявили желание помочь.

В дополнении заявлено, что сотрудники акимата города и отдела внутренних дел района совместно провели организационную работу.

В июле 2023 года сообщалось об активистке из Талгара. Ее оштрафовали за самостоятельный ремонт дороги.

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