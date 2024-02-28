Надоели ямы – взяли лопаты: жители Туркестанской области принялись за ремонт дороги

Фото: pxhere

Жители Сарыагаша в Туркестанской области так и не увидели асфальта. Местные жители решили избавиться от ям на дорогах, засыпав самостоятельно их щебнем, сообщает Zakon.kz.

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