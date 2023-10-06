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Засыпали ямы асфальтом: странный ремонт дороги удивил казахстанцев

Странный ремонт дороги в Алматинской области удивил казахстанцев Фото: ТОО "КажСервис"
6 октября в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлен ремонт дороги между селами Кеген и Нарынкол в Алматинской области. Судя по опубликованным кадрам, ямы на трассе просто засыпали асфальтобетонной смесью, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось в одном из популярных казахстанских Telegram-каналов. Его автор показывает, что асфальтобетонную смесь, которой засыпали выбоины на дороге, легко рассыпать голыми руками, и ее никто должным образом не утрамбовал.

В ТОО "КажСервис", куда редакция обратилась за комментарием, пояснили, что речь идет не о полноценном ямочном ремонте, а о забивке ям холодным асфальтом. После забивки асфальтобетонную смесь на этом участке трассы все-таки утрамбовали, там работал каток. Но полноценного ремонта дороги местным автомобилистам придется ждать до следующего года. Виной тому – нехватка денег.

"По причине дефицита финансовых средств ремонт данной автодороги перенесли на следующий 2024 год. В рамках следующего дорожно-строительного сезона специалисты проведут средний ремонт. На сегодняшний день определена подрядная организация", – сообщили в ТОО "КажСервис".

В компании подчеркнули, что подрядчик установит завод по производству асфальтобетонной смеси между Райымбекским и Кегенским районами. Сейчас идет подготовка документов для открытия карьера. Таким образом, асфальтобетон будут производить на месте, и стройматериалы не придется привозить издалека.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о черном списке подрядчиков по ремонту дорог.

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