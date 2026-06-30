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Общество

Таксист довез иностранцев из аэропорта до центра Алматы за 73 тысячи тенге и поплатился

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 15:20 Фото: pexels
В Алматы таксист отвез иностранцев из аэропорта в верхнюю часть города за 150 долларов США, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 30 июня 2026 года рассказали, что в полицию Бостандыкского района обратились двое граждан Индии, которые сообщили, что после поездки из международного аэропорта водитель потребовал с них 150 долларов США, значительно завысив положенную сумму.

"После обращения в полицию личность водителя была оперативно установлена. Незаконно полученные денежные средства возвращены иностранным гражданам в полном объеме. В отношении водителя собран административный материал, который будет направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям для принятия решения", – рассказали в ДП.

В Алматинской области, между тем, работают над реализацией проекта аэротакси, которое сможет довозить пассажиров от аэропорта Алматы до высокогорного курорта Медеу всего 10-12 минут.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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