Таксист довез иностранцев из аэропорта до центра Алматы за 73 тысячи тенге и поплатился

В Алматы таксист отвез иностранцев из аэропорта в верхнюю часть города за 150 долларов США, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 30 июня 2026 года рассказали, что в полицию Бостандыкского района обратились двое граждан Индии, которые сообщили, что после поездки из международного аэропорта водитель потребовал с них 150 долларов США, значительно завысив положенную сумму.

"После обращения в полицию личность водителя была оперативно установлена. Незаконно полученные денежные средства возвращены иностранным гражданам в полном объеме. В отношении водителя собран административный материал, который будет направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям для принятия решения", – рассказали в ДП.

В Алматинской области, между тем, работают над реализацией проекта аэротакси, которое сможет довозить пассажиров от аэропорта Алматы до высокогорного курорта Медеу всего 10-12 минут.