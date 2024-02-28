Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Появился список мероприятий, которые пройдут в Алматы в честь Дня благодарности

Появился список мероприятий, которые пройдут в Алматы в честь Дня благодарения Фото: пресс-служба акимата Алматы
Пресс-служба акимата Алматы предоставила список мероприятий, которые запланированы в южной столице в честь Дня благодарности 1 марта 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Мероприятия, посвященные празднованию Дня благодарности в Алматы, начнутся с 29 февраля. В этот день в 11:00 в Государственном архиве состоится заседание круглого стола "Алғыс айту – асыл қасиет" с участием представителей этнокультурных общественных объединений Алматы.

В день самого праздника в алматинских школах пройдут классные часы и открытые уроки, также в городских библиотеках состоятся книжные выставки и литературные часы.

Кроме того, 1 марта в Алматы пройдут следующие мероприятия:

  • в Центре социальных услуг "Сенім" в 10:30 состоится концерт "Алғыс айту – парызым", а актеры молодежного театра "Жаңа ғасыр" в 11:00 поставят спектакль "Король лев" в городском доме ребенка №2;
  • в Государственном театре кукол в 11:00 пройдет спектакль "Аладдиннің сиқырлы шамы", а в 16:00 – "Как лечить львиный страх?";
  • в 11:00 в Доме-музее Ахмета Байтурсынова пройдет круглый стол с участием ученых, историков и алашеведов, приуроченный ко Дню благодарности;
  • в 15:00 в Alatau Cretive Hub состоится поэтический конкурс среди учащихся школ "Алғысқа толы ақ жүрек!";
  • в это же время в Музее Д.А. Кунаева в честь праздника откроется выставка писем "Уважаемый Динмухамед Ахмедович";
  • в Мемориальном музее им. Н. Тлендиева в 16:00 будет организована праздничная концертная программа "Ризашылық мейірімділік бұлағы".

Волонтерскими организациями Алматы в день праздника планируется организация раздачи чая и баурсаков городским коммунальным службам и поздравление одиноких пенсионеров в пансионатах города. Будут организованы концерты и разноформатные мероприятия в каждом комьюнити-центре города.

Также праздничные концерты пройдут:

  • в Турксибском районе 29 февраля в 15:00 в Доме школьников №6 – концертное мероприятие "Алғысым шексіз халқыма", посвященное Дню благодарности;
  • в Наурызбайском районе 1 марта в 12:00 в Центре инновационного творчества школьников по адресу: мкр. Шугыла, 347/4 – праздничный концерт;
  • в Ауэзовском районе 1 марта в 12:00 в Алматинском колледже сервисного обслуживания по адресу: ул. Кабдолова, 12 – праздничный концерт с участием творческих коллективов района.

О том, какие мероприятия были организованы в Алматы в честь празднования Нового года-2024, можете узнать здесь.

Читайте также

Как в Алматы будут бороться с таксистами у аэропорта
Как в Алматы решили спасать иностранцев от поездок из аэропорта за 40 тыс. тенге
Какой будет погода в Казахстане 29 февраля и в первые дни весны
Какой будет погода в Казахстане 29 февраля и в первые дни весны
дома подтапливает в Акколе
Жители "Умного города" в Акмолинской области пожаловались на "неумную" канализацию
Динара Халдарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: