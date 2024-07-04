Роза Рымбаева и Макпал Жунусова выступят на концерте в честь Дня домбры в Алматы

Пресс-служба акимата Алматы сегодня, 4 июля 2024 года, поделилась списком мероприятий, которые пройдут в южной столице в честь празднования Национального дня домбры, сообщает Zakon.kz.

Национальный день домбры ежегодно отмечается в первое воскресенье июля. По этому случаю в Алматы 7 июля в 20:00 перед Дворцом Республики на площади Абая с участием известных артистов состоится грандиозный концерт "Аңыз Домбыра".

"На сцене выступят Роза Рымбаева, Макпал Жунусова, Секен Турысбек, Айгуль Косанова, Асылбек Енсепов, Шолпан Даржанова, Абдулхамит Райымбергенов, Нуркен Аширов, Ардак Балажанова, Нуржан Жанпеисов, группа "Қоңыр", фольклорно-этнографический ансамбль "Сазген сазы", танцевальный ансамбль "Салтанат"... Известные кюйши исполнят популярные народные произведения таких великих композиторов, как Кенен Азербаев, Тулеген Момбеков, Асет Бейсеуов, Мейрамбек Жанболатов и других авторов". Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, жители и гости мегаполиса могут насладиться культурными мероприятиями в честь праздника. Они пройдут во всех районах города:

В Алатауском районе 4 июля в 15:00 в Alatau Creative Hub библиотеки Алматы проведут совместное мероприятие с Ассамблеей народа Казахстана. В праздничной программе планируются выступления творческих коллективов. Главной целью мероприятия является укрепление межэтнических отношений и популяризация казахской культуры. Кроме того, 5 июля в 11:00 в Мультимедийном центре традиционной музыки состоится концертная программа "Қазағымның жүрегінен жаралған бабамыздың үнісің сен – домбыра!".

в Alatau Creative Hub библиотеки Алматы проведут совместное мероприятие с Ассамблеей народа Казахстана. В праздничной программе планируются выступления творческих коллективов. Главной целью мероприятия является укрепление межэтнических отношений и популяризация казахской культуры. Кроме того, в Мультимедийном центре традиционной музыки состоится концертная программа "Қазағымның жүрегінен жаралған бабамыздың үнісің сен – домбыра!". В Ауэзовском районе 5 июля в 11:00 в Family парке состоится концерт, где артисты эстрады исполнят произведения Курмангазы, Даулеткерея и Таттимбета. Кроме того, в сквере "Сарыарка" с 11:00 до 16:00 пройдет ярмарка ремесел.

в Family парке состоится концерт, где артисты эстрады исполнят произведения Курмангазы, Даулеткерея и Таттимбета. Кроме того, в сквере "Сарыарка" пройдет ярмарка ремесел. В Бостандыкском районе 5 июля в 14:00 состоится праздничная программа "Күмбірле қоңыр домбыра" на территории ТРЦ Mega Alma-Ata.

состоится праздничная программа "Күмбірле қоңыр домбыра" на территории ТРЦ Mega Alma-Ata. В Медеуском районе ⁠ 4 июля в 12:00 посетители Мемориального музея Нургисы Тлендиева смогут посмотреть концерт "Сиқырлы үн" с участием артистов традиционного жанра. Также в 11:00 в Музее народных музыкальных инструментов им. Ыхласа состоится флешмоб Dombyra fest.

⁠ посетители Мемориального музея Нургисы Тлендиева смогут посмотреть концерт "Сиқырлы үн" с участием артистов традиционного жанра. Также в Музее народных музыкальных инструментов им. Ыхласа состоится флешмоб Dombyra fest. В Наурызбайском районе 5 июля в 11:00 в Центре инновационного творчества по адресу: Шугыла, 347/4, состоится концертная программа.

в Центре инновационного творчества по адресу: Шугыла, 347/4, состоится концертная программа. В Турксибском районе 5 июля в 17:00 на арбате по ул. Сауранбаева пройдет флешмоб домбристов "Алтын домбыра".

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