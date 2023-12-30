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Куда пойти на новогодние праздники в Алматы

Куда пойти на новогодние праздники в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
Вот и подходит к концу 2023 год. Акимат Алматы представил расписание, где жителей и гостей города ждут праздничные мероприятия, сообщает Zakon.kz.

В карусели поста в Instagram сказано, что 30 декабря с 10:00 в театре для детей и юношества имени Г. Мусрепова проходит Волшебный цирк Деда Мороза. На праздничном утреннике юных зрителей ждет новогоднее представление, наполненное особой атмосферой, пройдет шоу мыльных пузырей, танцы, игры, и, конечно, же встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

С 30 декабря, а также 2-3 января в 11:00 в театре имени Лермонтова пройдет спектакль "Пламенное сердце". На нем будут представлено новое сказочное, интерактивное представление по мотивам произведений Г. Х. Андерсена. Чудеса, веселье, танцы и музыка не только на сцене, но и в зрительном зале.

30 декабря, а также 3 января в 11:00 в театре "Жас Сахна" состоится детский спектакль "Маленький волшебник Ириус". Героев ждут удивительные чудеса, магия и серия неожиданных, захватывающих приключений, которое они должны преодолеть, чтобы спасти новогоднее шоу. Это теплая и веселая сказка о том, как важно верить в себя и в свои мечты.

30 декабря, 2 января в 10:30, 13:00 и 15:30 в театре кукол "Сезам" ждет новогоднее шоу "Укрощение дракона". Наши герои в канун празднования Нового года вместе со зрителями попадают в Сказочную страну, жители которой заколдованы и живут в страхе перед огромным злым драконом.

30 декабря в 12:00 в КазНТОБ имени Абая покажут балет "Щелкунчик". Это трогательная история о любви, преданности, смелости и благородстве, воплощенная на сцене театра, не оставляет равнодушными как маленьких зрителей, так и их родителей.

30 декабря в 19:30 в Almaty Thеatre будет новогодний бал сказок. Каждый взрослый и ребенок ждут наступления Нового года, чтобы окунуться в мир чудес. И что может быть более волшебным, чем увлекательное приключение в мир сказочных героев?

31 декабря с 20:00 по 00:00 состоится новогодний концерт с участием звезд казахстанской эстрады. На сцене выступят Aybekman, Парвиз Назаров, Кайрат Капанов, Рано Умарова, Мади Рымбаев, Нуржан Керменбаев, группа КешYou, Луина и другие. В завершение будет запуск фейерверка.

"Самое время окунуться в волшебную атмосферу праздника. А для этого помимо традиционных застолий стоит посетить интересные мероприятия, подарив себе и детям новогоднюю сказку. Мы желаем вам хорошо отдохнуть в праздничные дни, и чтобы новый 2024 год принес в вашу жизнь только хорошее", - пишут в акимате.

В ведомстве прост, подробности и стоимость посещения мероприятий уточнить у организаторов.

Ранее сообщены о самых красивых праздничных местах в Алматы.

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