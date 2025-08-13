Минздрав обратился к беременным казахстанкам

Сегодня, 13 августа 2025 года, в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана рассказали, почему важно следить за давлением. В особенности, беременным, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным специалистов, артериальная гипертензия встречается примерно у каждой десятой беременной женщины и относится к группе высокого риска невынашивания, осложнений и смертности.

Женщинам с гипертонией важно планировать беременность заранее, консультируясь с терапевтом и акушером-гинекологом.

"Если давление превышает 140/90 мм рт. ст., требуется тщательное наблюдение. Высокое давление мешает плоду получать кислород и питательные вещества, а у женщины может вызвать тяжелые осложнения". Врач-кардиолог НИИ кардиологии и внутренних болезней, к.м.н. Гульнара Удербаева

Также сказано, что гипертензия может проявиться до зачатия или в первой половине беременности (хроническая форма), либо после 20-й недели (гестационная форма). Опасным осложнением является преэклампсия, при которой к повышенному давлению присоединяется белок в моче.

Кроме того, высокое давление увеличивает риск замедления роста плода, преждевременных родов, низкой массы при рождении и отслойки плаценты. Для матери оно также опасно, занимая 4-е место среди причин материнской смертности.

"Назначать лечение должен только врач, подбирая препараты, безопасные во время беременности. Дополнительно рекомендуются сбалансированное питание, контроль массы тела, ограничение соли и умеренная физическая активность. При раннем выявлении и правильной терапии в большинстве случаев роды проходят благополучно". Пресс-служба Минздрава РК

